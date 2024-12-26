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В ДНР наемника из США заочно приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 26.12.2024
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https://ria.ru/20241226/prigovor-1991403658.html
В ДНР наемника из США заочно приговорили к 13 годам колонии
В ДНР наемника из США заочно приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 26.12.2024
В ДНР наемника из США заочно приговорили к 13 годам колонии
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13 годам колонии наемника из США, сообщили в прокуратуре ДНР. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:37:00+03:00
2024-12-26T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
сша
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13 годам колонии наемника из США, сообщили в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина США Александра Гранта Тобиассена. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сообщили в прокуратуре. В суде установлено, что в 2017 году Тобиассен, который ранее проходил службу в Национальной гвардии США, имеет боевой опыт, полученный в Афганистане и Сирии, прибыл на территорию Украины. Он вступил в качестве наемника в ряды незаконного вооруженного формирования "Грузинский национальный легион"*, а в 2021 году перешел в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты вооруженных сил Украины. В составе указанных формирований Тобиассен участвовал в боевых действиях против ополченцев ДНР и ЛНР, а с начала СВО – против ВС РФ на территории России и Украины. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 12,8 миллиона рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Тобиассена к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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донецкая народная республика, россия, сша, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, США, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В ДНР наемника из США заочно приговорили к 13 годам колонии

Верховный суд ДНР заочно дал 13 лет колонии наемнику из США Тобиассену

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13 годам колонии наемника из США, сообщили в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина США Александра Гранта Тобиассена. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сообщили в прокуратуре.
В суде установлено, что в 2017 году Тобиассен, который ранее проходил службу в Национальной гвардии США, имеет боевой опыт, полученный в Афганистане и Сирии, прибыл на территорию Украины. Он вступил в качестве наемника в ряды незаконного вооруженного формирования "Грузинский национальный легион"*, а в 2021 году перешел в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты вооруженных сил Украины. В составе указанных формирований Тобиассен участвовал в боевых действиях против ополченцев ДНР и ЛНР, а с начала СВО – против ВС РФ на территории России и Украины. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 12,8 миллиона рублей.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Тобиассена к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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