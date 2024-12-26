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Опрос показал, что раздражает россиян в новогоднюю ночь - РИА Новости, 26.12.2024
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04:06 26.12.2024 (обновлено: 05:26 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/prazdnik-1991354353.html
Опрос показал, что раздражает россиян в новогоднюю ночь
Опрос показал, что раздражает россиян в новогоднюю ночь - РИА Новости, 26.12.2024
Опрос показал, что раздражает россиян в новогоднюю ночь
Каждого пятого россиянина в новогоднюю ночь раздражают нескончаемые салюты, каждого 11-го — однообразные голубые огоньки, показал опрос SuperJob для РИА... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T04:06:00+03:00
2024-12-26T05:26:00+03:00
общество
россия
новый год
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Каждого пятого россиянина в новогоднюю ночь раздражают нескончаемые салюты, каждого 11-го — однообразные голубые огоньки, показал опрос SuperJob для РИА Новости.Исследование проводилось с 19 по 25 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки — 1,6 тысячи респондентов."Каждого пятого россиянина (22 процента) больше всего в новогоднюю ночь раздражает шум фейерверков и петард, который не прекращается до самого утра. Девять процентов жалуются на однообразие телевизионных программ и обилие рекламы. Восемь процентов испытывают раздражение из-за большого количества нетрезвых людей. Три процента не одобряют всеобщее стремление к празднованию Нового года", — показал опрос.По два процента жалуются на обильное застолье, которое приводит к перееданию, и недосып. Один из ста жалеет, что новогодняя ночь заканчивается так быстро. Еще один процент страдает от одиночества в праздник. Среди прочих причин, вызывающих раздражение в новогоднюю ночь, респонденты назвали загруженность телефонных сетей, высокие цены на такси, отсутствие снега или плохую погоду, незваных гостей, усталость от подготовки, плохое настроение, суету.Впрочем, три из десяти респондентов (31 процент) признались, что их ничто не раздражает и они наслаждаются праздником.Женщин чаще мужчин беспокоит шум от фейерверков и петард (26 процентов против 19 процентов соответственно). Мужчинам же чаще не нравится отсутствие интересных ТВ-программ (12 процентов против пяти процентов).
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общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
Опрос показал, что раздражает россиян в новогоднюю ночь

SuperJob: каждого пятого россиянина в новогоднюю ночь раздражает салют

© Fotolia / ganzo12Новый год
Новый год - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Fotolia / ganzo12
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Каждого пятого россиянина в новогоднюю ночь раздражают нескончаемые салюты, каждого 11-го — однообразные голубые огоньки, показал опрос SuperJob для РИА Новости.
Исследование проводилось с 19 по 25 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки — 1,6 тысячи респондентов.
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"Каждого пятого россиянина (22 процента) больше всего в новогоднюю ночь раздражает шум фейерверков и петард, который не прекращается до самого утра. Девять процентов жалуются на однообразие телевизионных программ и обилие рекламы. Восемь процентов испытывают раздражение из-за большого количества нетрезвых людей. Три процента не одобряют всеобщее стремление к празднованию Нового года", — показал опрос.
По два процента жалуются на обильное застолье, которое приводит к перееданию, и недосып. Один из ста жалеет, что новогодняя ночь заканчивается так быстро. Еще один процент страдает от одиночества в праздник. Среди прочих причин, вызывающих раздражение в новогоднюю ночь, респонденты назвали загруженность телефонных сетей, высокие цены на такси, отсутствие снега или плохую погоду, незваных гостей, усталость от подготовки, плохое настроение, суету.
Впрочем, три из десяти респондентов (31 процент) признались, что их ничто не раздражает и они наслаждаются праздником.
Женщин чаще мужчин беспокоит шум от фейерверков и петард (26 процентов против 19 процентов соответственно). Мужчинам же чаще не нравится отсутствие интересных ТВ-программ (12 процентов против пяти процентов).
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