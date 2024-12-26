https://ria.ru/20241226/prazdnik-1991351612.html

Диетолог рассказала, как накрыть новогодний стол для соблюдающих пост

Диетолог рассказала, как накрыть новогодний стол для соблюдающих пост - РИА Новости, 26.12.2024

Диетолог рассказала, как накрыть новогодний стол для соблюдающих пост

Праздничный стол постящихся на Новый год может состоять из домашнего морса на основе газированной воды, фруктово-овощной тарелки и бутербродов из подсушенного... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T03:22:00+03:00

2024-12-26T03:22:00+03:00

2024-12-26T03:22:00+03:00

общество

новый год

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Праздничный стол постящихся на Новый год может состоять из домашнего морса на основе газированной воды, фруктово-овощной тарелки и бутербродов из подсушенного хлеба с хумусом, рассказала РИА Новости врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель диетологии в образовательном проекте "РеФорма" в Московском институте психоанализа Майра Рау. "Праздничный прием пищи постящихся может состоять из домашнего морса на основе газированной воды, фруктово-овощной тарелки и бутербродов из подсушенного хлеба с хумусом. В качестве десерта идеально подойдут сухофрукты, орехи, готовые сладости на основе альтернативного молока", - рассказала Рау. Врач-диетолог отметила, что для тех, кто соблюдает Рождественский пост, задача усложняется ограниченным списком продуктов, и предложила примерное меню для постящихся на 31 декабря, подчеркнув, что это всего лишь основа, на которую можно ориентироваться, поэтому все блюда заменяемы в зависимости от состояния здоровья и вкусовых предпочтений человека. "На завтрак может быть пшенная каша на воде с тыквой, изюмом и орехами, на обед - постные щи с фасолью, цельнозерновым хлебом. В качестве второго блюда подойдет гречка с грибами. На ужин, перед праздничным приемом пищи, можно приготовить запеченный в духовке дольками картофель с растительным маслом и приправами, тушенные овощи: кабачок, баклажан, сладкий перец, морковь, а также чечевицу со специями", - рассказала Рау.

https://ria.ru/20241219/dietolog-1990027494.html

https://ria.ru/20241224/pereedanie-1990920616.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, новый год