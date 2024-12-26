https://ria.ru/20241226/pomosch-1991415783.html

Заработал сайт для желающих помочь после разлива мазута на Кубани

Заработал сайт для желающих помочь после разлива мазута на Кубани - РИА Новости, 26.12.2024

Заработал сайт для желающих помочь после разлива мазута на Кубани

Заработал единый портал помощи черноморскому побережью, где публикуется информация для желающих поучаствовать в ликвидации последствия загрязнения мазутом,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:22:00+03:00

2024-12-26T12:22:00+03:00

2024-12-26T12:26:00+03:00

происшествия

керченский пролив

россия

анапа

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990812540_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_2bfddf63348b1111eb540ebd0a31917b.jpg

КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Заработал единый портал помощи черноморскому побережью, где публикуется информация для желающих поучаствовать в ликвидации последствия загрязнения мазутом, сообщили в оперштабе Кубани. "Заработал единый информационный портал помощи Черноморскому побережью "Спасай море", - говорится в сообщении. Уточняется, что на сайте собрана информация по всем направлениям работы: ответы на часто задаваемые вопросы; памятки для волонтеров; онлайн-карта очистки береговой линии; контактные данные ответственных организаций и лиц, а также места для обогрева и точки работы медицинских постов. Ранее для волонтёров заработал кол-центр. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

керченский пролив

россия

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, керченский пролив, россия, анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе