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В США раскрыли правду об отношении Запада к России - РИА Новости, 26.12.2024
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16:03 26.12.2024 (обновлено: 17:17 26.12.2024)
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В США раскрыли правду об отношении Запада к России
В США раскрыли правду об отношении Запада к России - РИА Новости, 26.12.2024
В США раскрыли правду об отношении Запада к России
Страны Запада сегодня даже не пытаются скрыть нападки на Россию, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:03:00+03:00
2024-12-26T17:17:00+03:00
в мире
украина
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владимир путин
валерий герасимов
сергей лавров
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сша
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Страны Запада сегодня даже не пытаются скрыть нападки на Россию, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Запад сейчас не пытается скрыть свои нападки на Россию и подстрекательство на протяжении последних десяти лет", — сказал он.Военный эксперт добавил, что насилие над мирными жителями в политических целях — это реалии сегодняшнего дня на Украине.При этом он выразил опасение, что Запад — в особенности США — не воспринимает всерьез начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, президента Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова, легкомысленно пересекая красные линии.В июне Путин заявил, что никто на Западе не хочет вспоминать, что конфликт на Украине начался с госпереворота, в котором Россия не виновата.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
https://ria.ru/20241226/nato-1991331592.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, валерий герасимов, сергей лавров, центральное разведывательное управление (цру), сша, нато
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Сергей Лавров, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США, НАТО
В США раскрыли правду об отношении Запада к России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад не скрывает свои нападки на РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Страны Запада сегодня даже не пытаются скрыть нападки на Россию, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Запад сейчас не пытается скрыть свои нападки на Россию и подстрекательство на протяжении последних десяти лет", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
НАТО сменила концепцию войны с Россией
Вчера, 08:00
Военный эксперт добавил, что насилие над мирными жителями в политических целях — это реалии сегодняшнего дня на Украине.
При этом он выразил опасение, что Запад — в особенности США — не воспринимает всерьез начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, президента Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова, легкомысленно пересекая красные линии.
В июне Путин заявил, что никто на Западе не хочет вспоминать, что конфликт на Украине начался с госпереворота, в котором Россия не виновата.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Штаты добились своего: Европа идет под украинский газовый нож
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовСергей ЛавровЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)СШАНАТО
 
 
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