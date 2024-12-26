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Россия и КНДР обсуждают соглашение о взаимных поездках
Россия и КНДР обсуждают соглашение о взаимных поездках - РИА Новости, 26.12.2024
Россия и КНДР обсуждают соглашение о взаимных поездках
Россия и КНДР ведут работу над проектом соглашения о взаимных поездках граждан двух стран, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T08:35:00+03:00
2024-12-26T08:35:00+03:00
2024-12-26T08:35:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия и КНДР ведут работу над проектом соглашения о взаимных поездках граждан двух стран, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Мы придаем большое значение взаимодействию с северокорейскими партнерами, в том числе и на консульском направлении. В настоящее время ведется работа над проектом соглашения о взаимных поездках граждан. Кроме того, КНДР включена в список стран, граждане которых могут посетить Россию по электронным визам", - сказал Климов, отвечая на вопрос о возможности ослабления визового режима между Москвой и Пхеньяном в контексте углубления сотрудничества двух стран. Согласно информации сайта МИД России, в разделе двусторонних договоров опубликовано соглашение между правительством России и правительством КНДР о взаимных поездках граждан, которое было подписано в 1997 году, данный договор продолжает действовать.
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РИА Новости
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россия, москва, пхеньян, новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кндр (северная корея)
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Россия и КНДР обсуждают соглашение о взаимных поездках
Климов: Россия и КНДР ведут работу над соглашением о взаимных поездках граждан