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Россия и КНДР обсуждают соглашение о взаимных поездках

Россия и КНДР обсуждают соглашение о взаимных поездках - РИА Новости, 26.12.2024

Россия и КНДР обсуждают соглашение о взаимных поездках

Россия и КНДР ведут работу над проектом соглашения о взаимных поездках граждан двух стран, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T08:35:00+03:00

2024-12-26T08:35:00+03:00

2024-12-26T08:35:00+03:00

туризм

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кндр (северная корея)

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия и КНДР ведут работу над проектом соглашения о взаимных поездках граждан двух стран, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Мы придаем большое значение взаимодействию с северокорейскими партнерами, в том числе и на консульском направлении. В настоящее время ведется работа над проектом соглашения о взаимных поездках граждан. Кроме того, КНДР включена в список стран, граждане которых могут посетить Россию по электронным визам", - сказал Климов, отвечая на вопрос о возможности ослабления визового режима между Москвой и Пхеньяном в контексте углубления сотрудничества двух стран. Согласно информации сайта МИД России, в разделе двусторонних договоров опубликовано соглашение между правительством России и правительством КНДР о взаимных поездках граждан, которое было подписано в 1997 году, данный договор продолжает действовать.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953497198.html

россия

москва

пхеньян

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, пхеньян, новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кндр (северная корея)