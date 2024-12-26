В России зафиксировали 55 попыток поджога и подрыва зданий за девять дней
МВД: в РФ задержали 44 человека за попытки поджога и подрыва зданий за 9 дней
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Полиция в период с 18 по 26 декабря зафиксировала 55 попыток поджога и подрыва административных зданий в разных регионах РФ, задержано 44 человека, сообщает "МВД Медиа".
"В последние дни в ряде регионов страны отмечено увеличение количества умышленных преступлений, связанных с попытками поджогов и подрывов административных зданий и полицейских автомобилей, дестабилизации работы банковских и почтовых учреждений. Такие факты зарегистрированы в городах Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Тверской, Тульской, Псковской областях, Красноярском, Алтайском краях и в других субъектах. В период с 18 по 26 декабря зафиксировано 55 подобных противоправных деяний, за совершение которых сотрудниками органов внутренних дел и других правоохранительных ведомств задержано 44 человека", - говорится на сайте.
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В ведомстве отметили, что в большинстве случаев исполнителями преступлений стали люди пожилого возраста, пенсионеры. В то же время среди них оказались и школьники, студенты, искавшие возможность легкого заработка.
Следствие выяснило, что подозреваемые действовали по указаниям анонимных кураторов, полученных по телефону или посредством мессенджеров. При этом применялись несколько криминальных схем. Как правило, злоумышленники подстрекали граждан к совершению преступлений, обещая денежное вознаграждение.
Однако есть примеры, когда аферисты сначала обманом завладевали средствами граждан, затем предлагали вернуть похищенное при условии выполнения определенных поручений, а именно поджогов или подрывов объектов инфраструктуры либо полицейских автомобилей.
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Кроме того, зафиксированы случаи, когда людей запугивали. Звонивший представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что в отношении человека возбуждено уголовное дело за финансирование ВСУ, и он будет привлечен к уголовной ответственности. Чтобы избежать этого, предлагалось выполнить действия криминального или террористического характера.
"Как показывает практика, за организацией подобных преступлений стоят украинские спецслужбы. Их сотрудники или пособники, используя в том числе различные методы психологического воздействия, вводят граждан в заблуждение и провоцируют на противоправные действия", - уточнили в ведомстве.
В настоящее время по всем фактам сотрудниками полиции проводится разбирательство. В отношении лиц, совершивших указанные деяния, возбуждены уголовные дела. Инкриминируемые им статьи УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы до 20 лет.