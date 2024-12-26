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В Курске мужчине предъявили обвинение по статье о теракте за поджог авто - РИА Новости, 26.12.2024
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15:42 26.12.2024 (обновлено: 16:17 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/podzhog-1991481748.html
В Курске мужчине предъявили обвинение по статье о теракте за поджог авто
В Курске мужчине предъявили обвинение по статье о теракте за поджог авто - РИА Новости, 26.12.2024
В Курске мужчине предъявили обвинение по статье о теракте за поджог авто
Преподавателю университета из Курска, который по указанию мошенников поджег служебный автомобиль полиции, предъявили обвинение по статье о теракте, сообщили в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:42:00+03:00
2024-12-26T16:17:00+03:00
происшествия
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КУРСК, 26 дек - РИА Новости. Преподавателю университета из Курска, который по указанию мошенников поджег служебный автомобиль полиции, предъявили обвинение по статье о теракте, сообщили в УМВД России по Курской области."Преподавателю вуза, которому было предъявлено обвинение в совершении поджога служебного транспорта, предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ "Террористический акт"... Как стало известно, мужчина стал жертвой телефонных мошенников и перевел им крупную сумму денег.... чтобы ее вернуть, стал выполнять их требования", - говорится в Telegram-канале УМВД по региону.Как уточняет ведомство, совершение террористического акта наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.Ранее УМВД России по Курской области сообщало, что мужчина 1980 года рождения, будучи преподавателем одного из вузов Курска, используя легковоспламеняющуюся жидкость, совершил поджог служебного автомобиля полиции в ночное время суток.Полицейские сообщили, что в следственном управлении УМВД России по городу Курску в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
https://ria.ru/20241224/moskva-1991111350.html
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происшествия, россия, курск, курская область
Происшествия, Россия, Курск, Курская область
В Курске мужчине предъявили обвинение по статье о теракте за поджог авто

В Курске преподавателю предъявили обвинение в теракте после поджога авто УМВД

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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КУРСК, 26 дек - РИА Новости. Преподавателю университета из Курска, который по указанию мошенников поджег служебный автомобиль полиции, предъявили обвинение по статье о теракте, сообщили в УМВД России по Курской области.
"Преподавателю вуза, которому было предъявлено обвинение в совершении поджога служебного транспорта, предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ "Террористический акт"... Как стало известно, мужчина стал жертвой телефонных мошенников и перевел им крупную сумму денег.... чтобы ее вернуть, стал выполнять их требования", - говорится в Telegram-канале УМВД по региону.
Как уточняет ведомство, совершение террористического акта наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.
Ранее УМВД России по Курской области сообщало, что мужчина 1980 года рождения, будучи преподавателем одного из вузов Курска, используя легковоспламеняющуюся жидкость, совершил поджог служебного автомобиля полиции в ночное время суток.
Полицейские сообщили, что в следственном управлении УМВД России по городу Курску в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
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