https://ria.ru/20241226/pezeshkian-1991535131.html

Пезешкиан планирует посетить Москву в январе, заявил иранский посол

Пезешкиан планирует посетить Москву в январе, заявил иранский посол - РИА Новости, 26.12.2024

Пезешкиан планирует посетить Москву в январе, заявил иранский посол

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января, сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:33:00+03:00

2024-12-26T19:33:00+03:00

2024-12-26T19:53:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января, сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали."В ходе этого визита Пезешкиан и (президент РФ Владимир) Путин подпишут договор о сотрудничестве двух стран", - приводит Telegram-канал посольства слова дипломата.Посол сообщил, что визит состоится 17 января, отмечает дипмиссия.Также дипломат указал на важность проекта поставок газа из России в Иран, выразив надежду, что подобные планы будут в скором времени реализованы.Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Он призван заменить действующий на данный момент между странами договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между, подписанный в Москве еще в 2001 году.

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