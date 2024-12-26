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Пезешкиан планирует посетить Москву в январе, заявил иранский посол - РИА Новости, 26.12.2024
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19:33 26.12.2024 (обновлено: 19:53 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/pezeshkian-1991535131.html
Пезешкиан планирует посетить Москву в январе, заявил иранский посол
Пезешкиан планирует посетить Москву в январе, заявил иранский посол - РИА Новости, 26.12.2024
Пезешкиан планирует посетить Москву в январе, заявил иранский посол
Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января, сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:33:00+03:00
2024-12-26T19:53:00+03:00
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масуд пезешкиан
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января, сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали."В ходе этого визита Пезешкиан и (президент РФ Владимир) Путин подпишут договор о сотрудничестве двух стран", - приводит Telegram-канал посольства слова дипломата.Посол сообщил, что визит состоится 17 января, отмечает дипмиссия.Также дипломат указал на важность проекта поставок газа из России в Иран, выразив надежду, что подобные планы будут в скором времени реализованы.Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Он призван заменить действующий на данный момент между странами договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между, подписанный в Москве еще в 2001 году.
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в мире, москва, иран, россия, масуд пезешкиан, казем джалали
В мире, Москва, Иран, Россия, Масуд Пезешкиан, Казем Джалали
Пезешкиан планирует посетить Москву в январе, заявил иранский посол

Иранский посол сообщил, что Пезешкиан планирует посетить Москву 17 января

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января, сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали.
"В ходе этого визита Пезешкиан и (президент РФ Владимир) Путин подпишут договор о сотрудничестве двух стран", - приводит Telegram-канал посольства слова дипломата.
Посол сообщил, что визит состоится 17 января, отмечает дипмиссия.
Также дипломат указал на важность проекта поставок газа из России в Иран, выразив надежду, что подобные планы будут в скором времени реализованы.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Он призван заменить действующий на данный момент между странами договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между, подписанный в Москве еще в 2001 году.
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В миреМоскваИранРоссияМасуд ПезешкианКазем Джалали
 
 
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