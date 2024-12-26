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Почти 120 школьников из Мариуполя приехали на зимние каникулы в Петербург - РИА Новости, 26.12.2024
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11:27 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/peterburg-1991401015.html
Почти 120 школьников из Мариуполя приехали на зимние каникулы в Петербург
Почти 120 школьников из Мариуполя приехали на зимние каникулы в Петербург - РИА Новости, 26.12.2024
Почти 120 школьников из Мариуполя приехали на зимние каникулы в Петербург
На зимние каникулы в Санкт-Петербург приехали 119 школьников из Мариуполя, сообщила пресс-служба администрации губернатора северной столицы. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:27:00+03:00
2024-12-26T11:27:00+03:00
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. На зимние каникулы в Санкт-Петербург приехали 119 школьников из Мариуполя, сообщила пресс-служба администрации губернатора северной столицы. "Сегодня утром в Петербург прибыла на отдых новая группа мариупольцев. В ее составе - 119 школьников и 12 педагогов из города-побратима", - говорится в сообщении. Они будут отдыхать в детском оздоровительно-образовательном лагере "Молодежное" в Курортном районе Петербурга до 6 января 2025 года. "Мы всегда рады принимать ребят из нашего города-побратима. "Петербургские каникулы" для юных мариупольцев стали уже нашей общей доброй традицией. Уверен, зимний отдых в Северной столице подарит школьникам много ярких впечатлений, новых знакомств и открытий. Как всегда, мы подготовили для них интересную и насыщенную программу", – отметил губернатор Александр Беглов. Программа зимней смены построена в виде игрового путешествия с Дедом Морозом по городам России. Ребята познакомятся с традициями и обычаями празднования Нового года у разных национальностей, населяющих Россию. В программу также включены обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, экскурсии в музей РЖД, Музей воды и Планетарий. Для педагогов организованы курсы повышения квалификации, подготовленные Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования имени К.Д.Ушинского. Программа помощи в организации отдыха детей из Мариуполя в Петербурге, запущенная по инициативе Беглова, продолжается третий год. За это время в Санкт-Петербурге отдохнули около 6300 школьников из Мариуполя, из них более 2300 - в 2024 году.
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санкт-петербург, мариуполь, россия, александр беглов, дед мороз, ржд
Санкт-Петербург, Мариуполь, Россия, Александр Беглов, Дед Мороз, РЖД
Почти 120 школьников из Мариуполя приехали на зимние каникулы в Петербург

На зимние каникулы в Петербург приехали 119 школьников из Мариуполя

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНовогодняя ярмарка в Санкт-Петербурге
Новогодняя ярмарка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Новогодняя ярмарка в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. На зимние каникулы в Санкт-Петербург приехали 119 школьников из Мариуполя, сообщила пресс-служба администрации губернатора северной столицы.
"Сегодня утром в Петербург прибыла на отдых новая группа мариупольцев. В ее составе - 119 школьников и 12 педагогов из города-побратима", - говорится в сообщении.
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Они будут отдыхать в детском оздоровительно-образовательном лагере "Молодежное" в Курортном районе Петербурга до 6 января 2025 года.
"Мы всегда рады принимать ребят из нашего города-побратима. "Петербургские каникулы" для юных мариупольцев стали уже нашей общей доброй традицией. Уверен, зимний отдых в Северной столице подарит школьникам много ярких впечатлений, новых знакомств и открытий. Как всегда, мы подготовили для них интересную и насыщенную программу", – отметил губернатор Александр Беглов.
Программа зимней смены построена в виде игрового путешествия с Дедом Морозом по городам России. Ребята познакомятся с традициями и обычаями празднования Нового года у разных национальностей, населяющих Россию. В программу также включены обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, экскурсии в музей РЖД, Музей воды и Планетарий.
Для педагогов организованы курсы повышения квалификации, подготовленные Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования имени К.Д.Ушинского.
Программа помощи в организации отдыха детей из Мариуполя в Петербурге, запущенная по инициативе Беглова, продолжается третий год. За это время в Санкт-Петербурге отдохнули около 6300 школьников из Мариуполя, из них более 2300 - в 2024 году.
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