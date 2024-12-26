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Песков призвал дождаться выводов следствия по крушению самолета в Актау - РИА Новости, 26.12.2024
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11:49 26.12.2024 (обновлено: 11:56 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/peskov-1991407222.html
Песков призвал дождаться выводов следствия по крушению самолета в Актау
Песков призвал дождаться выводов следствия по крушению самолета в Актау - РИА Новости, 26.12.2024
Песков призвал дождаться выводов следствия по крушению самолета в Актау
До выводов следствия выстраивать какие-либо гипотезы о причинах крушения самолета в Казахстане было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:49:00+03:00
2024-12-26T11:56:00+03:00
актау
казахстан
дмитрий песков
крушение рейса баку — грозный
россия
происшествия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. До выводов следствия выстраивать какие-либо гипотезы о причинах крушения самолета в Казахстане было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящий момент, как вы правильно сказали, идет следствие. Любой авиационный инцидент должен быть расследован консолидированными авиационными властями. И до выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. Мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать", - сказал Песков журналистам.
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актау, казахстан, дмитрий песков, крушение рейса баку — грозный, россия, происшествия
Актау, Казахстан, Дмитрий Песков, Крушение рейса Баку — Грозный, Россия, Происшествия
Песков призвал дождаться выводов следствия по крушению самолета в Актау

Песков заявил, что неверно выстраивать гипотезы о причинах крушения в Актау

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. До выводов следствия выстраивать какие-либо гипотезы о причинах крушения самолета в Казахстане было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент, как вы правильно сказали, идет следствие. Любой авиационный инцидент должен быть расследован консолидированными авиационными властями. И до выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. Мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать", - сказал Песков журналистам.
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АктауКазахстанДмитрий ПесковКрушение рейса Баку — ГрозныйРоссияПроисшествия
 
 
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