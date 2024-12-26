https://ria.ru/20241226/peskov-1991407222.html

Песков призвал дождаться выводов следствия по крушению самолета в Актау

Песков призвал дождаться выводов следствия по крушению самолета в Актау - РИА Новости, 26.12.2024

Песков призвал дождаться выводов следствия по крушению самолета в Актау

До выводов следствия выстраивать какие-либо гипотезы о причинах крушения самолета в Казахстане было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:49:00+03:00

2024-12-26T11:49:00+03:00

2024-12-26T11:56:00+03:00

актау

казахстан

дмитрий песков

крушение рейса баку — грозный

россия

происшествия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. До выводов следствия выстраивать какие-либо гипотезы о причинах крушения самолета в Казахстане было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящий момент, как вы правильно сказали, идет следствие. Любой авиационный инцидент должен быть расследован консолидированными авиационными властями. И до выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. Мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241226/aviakatastrofa-1991366130.html

актау

казахстан

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актау, казахстан, дмитрий песков, крушение рейса баку — грозный, россия, происшествия