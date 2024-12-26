https://ria.ru/20241226/patrushev-1991494281.html
Патрушев дал поручения по подготовке к посевной 2025 года
Патрушев дал поручения по подготовке к посевной 2025 года - РИА Новости, 26.12.2024
Патрушев дал поручения по подготовке к посевной 2025 года
Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал ряд поручений ведомствам по подготовке к посевной 2025 года по итогам совещания по обеспечению стабильного... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:38:00+03:00
2024-12-26T16:38:00+03:00
2024-12-26T16:38:00+03:00
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
гидрометцентр
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал ряд поручений ведомствам по подготовке к посевной 2025 года по итогам совещания по обеспечению стабильного функционирования агропромышленного комплекса, сообщили в аппарате вице-премьера. "По итогам обсуждения Дмитрий Патрушев дал ряд поручений. Минсельхозу предстоит оперативно завершить подготовку и утвердить структуру посевных площадей на 2025 год, а также план по использованию отечественных семян. Росгидромету необходимо представить максимально подробный прогноз на предстоящий сезон для планирования производства", - говорится в сообщении. Кроме того, на постоянном контроле будут находиться вопросы кредитования агропромышленного комплекса, а также цены на материально-технические ресурсы в регионах. Факты необоснованного удорожания будут пресекаться, а механизм инвесткредитования будет скорректирован, в него войдет свиноводство, повысится приоритет для молочного направления животноводства, то есть ставка для него будет ниже. Уточняется, что в 2025 году планируется сохранить объемы кредитования. Председатель правительства согласовал выделение в начале 2025 года более 28 миллиардов рублей на субсидирование новых кредитов непосредственно для посевной Также на совещании главы регионов подвели предварительные итоги уборочной кампании 2024 года. Вице-премьер отметил, что отечественный агропром полностью обеспечивает продовольственную безопасность страны и гарантирует выполнение экспортных обязательств. На его поддержку правительство в 2024 году выделило более 650 миллиардов рублей, уточняется в сообщении. Патрушев также обратил внимание, что во время проведения весенних полевых работ приоритет важно отдавать семенам российской селекции, а весь урожай должен быть поставлен на учет в органы Росстата. Кроме того, было поручено провести комплекс мероприятий по сохранению озимых культур.
https://ria.ru/20240905/rossija-1970832468.html
https://ria.ru/20241111/dagestan-1983192706.html
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экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), гидрометцентр, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Гидрометцентр, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Патрушев дал поручения по подготовке к посевной 2025 года
Вице-премьер Патрушев дал поручения по подготовке к посевной 2025 года
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал ряд поручений ведомствам по подготовке к посевной 2025 года по итогам совещания по обеспечению стабильного функционирования агропромышленного комплекса, сообщили в аппарате вице-премьера.
"По итогам обсуждения Дмитрий Патрушев
дал ряд поручений. Минсельхозу
предстоит оперативно завершить подготовку и утвердить структуру посевных площадей на 2025 год, а также план по использованию отечественных семян. Росгидромету
необходимо представить максимально подробный прогноз на предстоящий сезон для планирования производства", - говорится в сообщении.
Кроме того, на постоянном контроле будут находиться вопросы кредитования агропромышленного комплекса, а также цены на материально-технические ресурсы в регионах. Факты необоснованного удорожания будут пресекаться, а механизм инвесткредитования будет скорректирован, в него войдет свиноводство, повысится приоритет для молочного направления животноводства, то есть ставка для него будет ниже.
Уточняется, что в 2025 году планируется сохранить объемы кредитования. Председатель правительства согласовал выделение в начале 2025 года более 28 миллиардов рублей на субсидирование новых кредитов непосредственно для посевной
Также на совещании главы регионов подвели предварительные итоги уборочной кампании 2024 года. Вице-премьер отметил, что отечественный агропром полностью обеспечивает продовольственную безопасность страны и гарантирует выполнение экспортных обязательств. На его поддержку правительство в 2024 году выделило более 650 миллиардов рублей, уточняется в сообщении.
Патрушев также обратил внимание, что во время проведения весенних полевых работ приоритет важно отдавать семенам российской селекции, а весь урожай должен быть поставлен на учет в органы Росстата
. Кроме того, было поручено провести комплекс мероприятий по сохранению озимых культур.