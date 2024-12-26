https://ria.ru/20241226/patrushev-1991494281.html

Патрушев дал поручения по подготовке к посевной 2025 года

Патрушев дал поручения по подготовке к посевной 2025 года - РИА Новости, 26.12.2024

Патрушев дал поручения по подготовке к посевной 2025 года

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал ряд поручений ведомствам по подготовке к посевной 2025 года по итогам совещания по обеспечению стабильного... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:38:00+03:00

2024-12-26T16:38:00+03:00

2024-12-26T16:38:00+03:00

экономика

россия

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

гидрометцентр

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал ряд поручений ведомствам по подготовке к посевной 2025 года по итогам совещания по обеспечению стабильного функционирования агропромышленного комплекса, сообщили в аппарате вице-премьера. "По итогам обсуждения Дмитрий Патрушев дал ряд поручений. Минсельхозу предстоит оперативно завершить подготовку и утвердить структуру посевных площадей на 2025 год, а также план по использованию отечественных семян. Росгидромету необходимо представить максимально подробный прогноз на предстоящий сезон для планирования производства", - говорится в сообщении. Кроме того, на постоянном контроле будут находиться вопросы кредитования агропромышленного комплекса, а также цены на материально-технические ресурсы в регионах. Факты необоснованного удорожания будут пресекаться, а механизм инвесткредитования будет скорректирован, в него войдет свиноводство, повысится приоритет для молочного направления животноводства, то есть ставка для него будет ниже. Уточняется, что в 2025 году планируется сохранить объемы кредитования. Председатель правительства согласовал выделение в начале 2025 года более 28 миллиардов рублей на субсидирование новых кредитов непосредственно для посевной Также на совещании главы регионов подвели предварительные итоги уборочной кампании 2024 года. Вице-премьер отметил, что отечественный агропром полностью обеспечивает продовольственную безопасность страны и гарантирует выполнение экспортных обязательств. На его поддержку правительство в 2024 году выделило более 650 миллиардов рублей, уточняется в сообщении. Патрушев также обратил внимание, что во время проведения весенних полевых работ приоритет важно отдавать семенам российской селекции, а весь урожай должен быть поставлен на учет в органы Росстата. Кроме того, было поручено провести комплекс мероприятий по сохранению озимых культур.

https://ria.ru/20240905/rossija-1970832468.html

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экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), гидрометцентр, федеральная служба государственной статистики (росстат)