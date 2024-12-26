https://ria.ru/20241226/pashinyan-1991492286.html

Армянская делегация примет участие в заседании ЕАЭС по видеосвязи

Армянская делегация примет участие в заседании ЕАЭС по видеосвязи - РИА Новости, 26.12.2024

Армянская делегация примет участие в заседании ЕАЭС по видеосвязи

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что армянская делегация примет участие в саммите ЕАЭС Минске в 2025 году в режиме видеоконференции. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:31:00+03:00

2024-12-26T16:31:00+03:00

2024-12-26T16:47:00+03:00

минск

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никол пашинян

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что армянская делегация примет участие в саммите ЕАЭС Минске в 2025 году в режиме видеоконференции."Мы не возражаем против заседания Высшего экономического совета ЕАЭС в Минске, но я хочу заранее сказать, что наша делегация примет участие в заседании в режиме видеоконференции", - сказал Пашинян в ходе заседания совета в четверг.Президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался в чем проблема, Минск далек или некому подвезти и выразил готовность организовать доставку делегации, если нужно."Александр Григорьевич, я по этому поводу выступил с публичным заявлением, и это заявление остается в силе. Я не думаю, что это правильный формат, чтобы обсудить эти вопросы. Просто... я должен был сразу среагировать, чтобы не было никаких недопониманий", - сказал Пашинян.В ответ на реплику Лукашенко, что белорусская сторона рассмотрит это заявление, Пашинян заявил, что его заявление белорусский лидер рассмотреть не может.Ранее Пашинян заявлял, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана".Позднее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз говорил, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки. Глаз также подчеркивал, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей. В связи с этим заявлением МИД Армении выразил белорусской стороне протест и вызвал посла Армении в Минске в Ереван для консультаций.

https://ria.ru/20241226/lukashenko-1991414722.html

https://ria.ru/20241226/putin-1991449116.html

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минск, веэс, армения, в мире, никол пашинян, евразийский экономический союз, белоруссия, александр лукашенко