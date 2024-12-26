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Парламент Молдавии одобрил оборонную стратегию на 2024-2034 годы - РИА Новости, 26.12.2024
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19:35 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/parlament-1991535484.html
Парламент Молдавии одобрил оборонную стратегию на 2024-2034 годы
Парламент Молдавии одобрил оборонную стратегию на 2024-2034 годы - РИА Новости, 26.12.2024
Парламент Молдавии одобрил оборонную стратегию на 2024-2034 годы
Парламент Молдавии в четверг одобрил стратегию национальной обороны на 2024-2034 годы, которая предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:35:00+03:00
2024-12-26T19:35:00+03:00
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КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии в четверг одобрил стратегию национальной обороны на 2024-2034 годы, которая предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов до 1% ВВП к 2030 году, заявил спикер законодательного собрания Игорь Гросу. Кабмин Молдавии в июле одобрил стратегию национальной обороны, в котором говорится о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования представляют угрозу национальной безопасности Молдавии. В стратегии прописано, что Молдавия также стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Евросоюза, а тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности. "Cтратегия одобрена голосами 56 депутатов", - заявил на заседании Гросу. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов выразили опасение, что проект противоречит нейтральному статусу страны из-за сотрудничества с НАТО. Согласно конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20241117/nato-1984237929.html
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в мире, молдавия, сша, великобритания, игорь гросу, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Игорь Гросу, НАТО, Евросоюз
Парламент Молдавии одобрил оборонную стратегию на 2024-2034 годы

Парламент Молдавии одобрил стратегию обороны о тесном сотрудничестве с НАТО

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии в четверг одобрил стратегию национальной обороны на 2024-2034 годы, которая предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов до 1% ВВП к 2030 году, заявил спикер законодательного собрания Игорь Гросу.
Кабмин Молдавии в июле одобрил стратегию национальной обороны, в котором говорится о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования представляют угрозу национальной безопасности Молдавии. В стратегии прописано, что Молдавия также стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Евросоюза, а тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности.
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"Cтратегия одобрена голосами 56 депутатов", - заявил на заседании Гросу.
При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов выразили опасение, что проект противоречит нейтральному статусу страны из-за сотрудничества с НАТО.
Согласно конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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