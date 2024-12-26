https://ria.ru/20241226/oreshnik-1991546529.html

Путин рассказал о том, сколько систем "Орешник" есть у России

Путин рассказал о том, сколько систем "Орешник" есть у России - РИА Новости, 26.12.2024

Путин рассказал о том, сколько систем "Орешник" есть у России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России не много систем "Орешник", но они есть. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T20:22:00+03:00

2024-12-26T20:22:00+03:00

2024-12-26T20:22:00+03:00

россия

белоруссия

владимир путин

ракета "орешник"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157281_58:0:942:497_1920x0_80_0_0_30b8e53036432afdb5c7c387949744af.jpg

ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России не много систем "Орешник", но они есть. "У нас пока не много этих систем "Орешник", но они у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что оно мощное, оно предназначено для решения определенных задач", - сказал Путин журналистам. Президент отметил, что начато серийное производство системы "Орешник", будет произведено должное и нужное количества. "Разместим что-то в Белоруссии. Мы действуем системно, но мы не исключаем возможность применения сегодня или завтра, если будет такая необходимость", - добавил Путин.

https://ria.ru/20241222/putin-1990695938.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, владимир путин, ракета "орешник"