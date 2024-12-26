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Путин рассказал о том, сколько систем "Орешник" есть у России - РИА Новости, 26.12.2024
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20:22 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/oreshnik-1991546529.html
Путин рассказал о том, сколько систем "Орешник" есть у России
Путин рассказал о том, сколько систем "Орешник" есть у России - РИА Новости, 26.12.2024
Путин рассказал о том, сколько систем "Орешник" есть у России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России не много систем "Орешник", но они есть. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T20:22:00+03:00
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россия
белоруссия
владимир путин
ракета "орешник"
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России не много систем "Орешник", но они есть. "У нас пока не много этих систем "Орешник", но они у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что оно мощное, оно предназначено для решения определенных задач", - сказал Путин журналистам. Президент отметил, что начато серийное производство системы "Орешник", будет произведено должное и нужное количества. "Разместим что-то в Белоруссии. Мы действуем системно, но мы не исключаем возможность применения сегодня или завтра, если будет такая необходимость", - добавил Путин.
https://ria.ru/20241222/putin-1990695938.html
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россия, белоруссия, владимир путин, ракета "орешник"
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Ракета "Орешник"
Путин рассказал о том, сколько систем "Орешник" есть у России

Путин заявил, что у России не много систем "Орешник", но они есть

Удар "Орешником"
Удар Орешником - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Удар "Орешником". Архивное фото
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России не много систем "Орешник", но они есть.
«
"У нас пока не много этих систем "Орешник", но они у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что оно мощное, оно предназначено для решения определенных задач", - сказал Путин журналистам.
Президент отметил, что начато серийное производство системы "Орешник", будет произведено должное и нужное количества.
"Разместим что-то в Белоруссии. Мы действуем системно, но мы не исключаем возможность применения сегодня или завтра, если будет такая необходимость", - добавил Путин.
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РоссияБелоруссияВладимир ПутинРакета "Орешник"
 
 
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