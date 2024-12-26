https://ria.ru/20241226/ogranicheniya-1991496979.html

В аэропорту Внуково сняли ограничения на полеты

В аэропорту Внуково сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 26.12.2024

В аэропорту Внуково сняли ограничения на полеты

Ограничения на полеты в аэропорту Внуково сняты с 16.40 мск, сообщили в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:49:00+03:00

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общество

москва

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Ограничения на полеты в аэропорту Внуково сняты с 16.40 мск, сообщили в пресс-службе авиагавани."По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 15.45. С 16.40 ограничения на полеты сняты. Для возобновления работы аэровокзального комплекса в штатном режиме задействовано все необходимое количество персонала и производственных ресурсов", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241225/kazan-1991175781.html

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2024

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общество, москва, внуково (аэропорт)