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В аэропорту Внуково сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 26.12.2024
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16:49 26.12.2024 (обновлено: 16:59 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/ogranicheniya-1991496979.html
В аэропорту Внуково сняли ограничения на полеты
В аэропорту Внуково сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 26.12.2024
В аэропорту Внуково сняли ограничения на полеты
Ограничения на полеты в аэропорту Внуково сняты с 16.40 мск, сообщили в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 26.12.2024
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общество
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Ограничения на полеты в аэропорту Внуково сняты с 16.40 мск, сообщили в пресс-службе авиагавани."По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 15.45. С 16.40 ограничения на полеты сняты. Для возобновления работы аэровокзального комплекса в штатном режиме задействовано все необходимое количество персонала и производственных ресурсов", — говорится в сообщении.
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общество, москва, внуково (аэропорт)
Общество, Москва, Внуково (аэропорт)
В аэропорту Внуково сняли ограничения на полеты

В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЭлектронное табло в зале вылета терминала А аэропорта "Внуково"
Электронное табло в зале вылета терминала А аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Электронное табло в зале вылета терминала А аэропорта "Внуково". Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Ограничения на полеты в аэропорту Внуково сняты с 16.40 мск, сообщили в пресс-службе авиагавани.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 15.45. С 16.40 ограничения на полеты сняты. Для возобновления работы аэровокзального комплекса в штатном режиме задействовано все необходимое количество персонала и производственных ресурсов", — говорится в сообщении.
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ОбществоМоскваВнуково (аэропорт)
 
 
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