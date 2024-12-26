https://ria.ru/20241226/obstrel-1991349331.html

При атаке ВСУ на Грайворонский округ в Белгородской области повреждена ЛЭП

При атаке ВСУ на Грайворонский округ в Белгородской области повреждена ЛЭП - РИА Новости, 26.12.2024

При атаке ВСУ на Грайворонский округ в Белгородской области повреждена ЛЭП

Линия электропередачи повреждена в результате атаки ВСУ Грайворонский округа в Белгородской области, шесть населенных пунктов временно остались без света,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T02:10:00+03:00

2024-12-26T02:10:00+03:00

2024-12-26T02:10:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Линия электропередачи повреждена в результате атаки ВСУ Грайворонский округа в Белгородской области, шесть населенных пунктов временно остались без света, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "ВСУ с помощью беспилотников атаковали Грайворонский округ. В результате сбросов взрывных устройств повреждена линия электропередачи", - написал он. Гладков добавил, что без света временно остаются жители сёл Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также отселённые населённые пункты Безымено и Новостроевка-Вторая. Отмечается, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.

https://ria.ru/20241225/bespilotniki-1991295614.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия