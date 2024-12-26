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При атаке ВСУ на Грайворонский округ в Белгородской области повреждена ЛЭП - РИА Новости, 26.12.2024
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02:10 26.12.2024
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При атаке ВСУ на Грайворонский округ в Белгородской области повреждена ЛЭП
При атаке ВСУ на Грайворонский округ в Белгородской области повреждена ЛЭП - РИА Новости, 26.12.2024
При атаке ВСУ на Грайворонский округ в Белгородской области повреждена ЛЭП
Линия электропередачи повреждена в результате атаки ВСУ Грайворонский округа в Белгородской области, шесть населенных пунктов временно остались без света,... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T02:10:00+03:00
2024-12-26T02:10:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Линия электропередачи повреждена в результате атаки ВСУ Грайворонский округа в Белгородской области, шесть населенных пунктов временно остались без света, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "ВСУ с помощью беспилотников атаковали Грайворонский округ. В результате сбросов взрывных устройств повреждена линия электропередачи", - написал он. Гладков добавил, что без света временно остаются жители сёл Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также отселённые населённые пункты Безымено и Новостроевка-Вторая. Отмечается, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.
https://ria.ru/20241225/bespilotniki-1991295614.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
При атаке ВСУ на Грайворонский округ в Белгородской области повреждена ЛЭП

Гладков сообщил о повреждении линии электропередачи в Белгородской области

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Линия электропередачи повреждена в результате атаки ВСУ Грайворонский округа в Белгородской области, шесть населенных пунктов временно остались без света, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"ВСУ с помощью беспилотников атаковали Грайворонский округ. В результате сбросов взрывных устройств повреждена линия электропередачи", - написал он.
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Гладков добавил, что без света временно остаются жители сёл Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также отселённые населённые пункты Безымено и Новостроевка-Вторая.
Отмечается, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.
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Белгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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