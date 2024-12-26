https://ria.ru/20241226/obse-1991361948.html

Лукашевич прокомментировал заявление нового генсека ОБСЕ

Лукашевич прокомментировал заявление нового генсека ОБСЕ - РИА Новости, 26.12.2024

Лукашевич прокомментировал заявление нового генсека ОБСЕ

Новый генсек ОБСЕ - турецкий дипломат Феридун Синирлиоглу - заявил о намерении создать там "новый климат", Россия приветствует это, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T07:41:00+03:00

2024-12-26T07:41:00+03:00

2024-12-26T07:41:00+03:00

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ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Новый генсек ОБСЕ - турецкий дипломат Феридун Синирлиоглу - заявил о намерении создать там "новый климат", Россия приветствует это, рассказал РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Я кратко переговорил с ним (с новым генсеком Организации - ред.) после церемонии утверждения его кандидатуры и других кандидатов на итоговом заседании Совета министров. Мы обменялись несколькими словами, я его поздравил, и мне понравилась его фраза, хотя пока она остается лишь фразой, о том, что "будем сотрудничать" и "постараемся создать новый климат". Я ему ответил, что такие "изменения климата" мы приветствуем", - сказал Лукашевич. Россия ранее не раз заявляла о деградации ОБСЕ. Так, постпред при организации уже подчеркивал, что диалог в ОБСЕ никогда не прекращался, даже в самые тяжелые кризисные моменты, но в последнее время форум деградирует. Лукашевич отмечал, что ОБСЕ не является филиалом НАТО и ЕС, а организация предусматривает равное участие стран Евро-Атлантики и Евразии, где учет интересов друг друга - аксиома. Однако на фоне ситуации с Украиной группа западных стран, прежде всего члены НАТО и США, подрывают нормальное дипломатическое взаимодействие. Дипломат указывал на уникальность ОБСЕ, которая состоит в том, что она объединяет 57 государств Евро-Атлантики: все страны Европы и постсоветского пространства, Монголию, а также США и Канаду.

https://ria.ru/20241205/lavrov-1987517475.html

https://ria.ru/20241206/gensek-1987792067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, евразия, александр лукашевич, феридун синирлиоглу, обсе, нато, евросоюз