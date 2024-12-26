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Лукашевич прокомментировал заявление нового генсека ОБСЕ - РИА Новости, 26.12.2024
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07:41 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/obse-1991361948.html
Лукашевич прокомментировал заявление нового генсека ОБСЕ
Лукашевич прокомментировал заявление нового генсека ОБСЕ - РИА Новости, 26.12.2024
Лукашевич прокомментировал заявление нового генсека ОБСЕ
Новый генсек ОБСЕ - турецкий дипломат Феридун Синирлиоглу - заявил о намерении создать там "новый климат", Россия приветствует это, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T07:41:00+03:00
2024-12-26T07:41:00+03:00
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александр лукашевич
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обсе
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ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Новый генсек ОБСЕ - турецкий дипломат Феридун Синирлиоглу - заявил о намерении создать там "новый климат", Россия приветствует это, рассказал РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Я кратко переговорил с ним (с новым генсеком Организации - ред.) после церемонии утверждения его кандидатуры и других кандидатов на итоговом заседании Совета министров. Мы обменялись несколькими словами, я его поздравил, и мне понравилась его фраза, хотя пока она остается лишь фразой, о том, что "будем сотрудничать" и "постараемся создать новый климат". Я ему ответил, что такие "изменения климата" мы приветствуем", - сказал Лукашевич. Россия ранее не раз заявляла о деградации ОБСЕ. Так, постпред при организации уже подчеркивал, что диалог в ОБСЕ никогда не прекращался, даже в самые тяжелые кризисные моменты, но в последнее время форум деградирует. Лукашевич отмечал, что ОБСЕ не является филиалом НАТО и ЕС, а организация предусматривает равное участие стран Евро-Атлантики и Евразии, где учет интересов друг друга - аксиома. Однако на фоне ситуации с Украиной группа западных стран, прежде всего члены НАТО и США, подрывают нормальное дипломатическое взаимодействие. Дипломат указывал на уникальность ОБСЕ, которая состоит в том, что она объединяет 57 государств Евро-Атлантики: все страны Европы и постсоветского пространства, Монголию, а также США и Канаду.
https://ria.ru/20241205/lavrov-1987517475.html
https://ria.ru/20241206/gensek-1987792067.html
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в мире, россия, сша, евразия, александр лукашевич, феридун синирлиоглу, обсе, нато, евросоюз
В мире, Россия, США, Евразия, Александр Лукашевич, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ, НАТО, Евросоюз
Лукашевич прокомментировал заявление нового генсека ОБСЕ

Постпред Лукашевич: новый генсек ОБСЕ хочет создать там новый климат

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Новый генсек ОБСЕ - турецкий дипломат Феридун Синирлиоглу - заявил о намерении создать там "новый климат", Россия приветствует это, рассказал РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Я кратко переговорил с ним (с новым генсеком Организации - ред.) после церемонии утверждения его кандидатуры и других кандидатов на итоговом заседании Совета министров. Мы обменялись несколькими словами, я его поздравил, и мне понравилась его фраза, хотя пока она остается лишь фразой, о том, что "будем сотрудничать" и "постараемся создать новый климат". Я ему ответил, что такие "изменения климата" мы приветствуем", - сказал Лукашевич.
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Россия ранее не раз заявляла о деградации ОБСЕ. Так, постпред при организации уже подчеркивал, что диалог в ОБСЕ никогда не прекращался, даже в самые тяжелые кризисные моменты, но в последнее время форум деградирует.
Лукашевич отмечал, что ОБСЕ не является филиалом НАТО и ЕС, а организация предусматривает равное участие стран Евро-Атлантики и Евразии, где учет интересов друг друга - аксиома. Однако на фоне ситуации с Украиной группа западных стран, прежде всего члены НАТО и США, подрывают нормальное дипломатическое взаимодействие.
Дипломат указывал на уникальность ОБСЕ, которая состоит в том, что она объединяет 57 государств Евро-Атлантики: все страны Европы и постсоветского пространства, Монголию, а также США и Канаду.
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В миреРоссияСШАЕвразияАлександр ЛукашевичФеридун СинирлиоглуОБСЕНАТОЕвросоюз
 
 
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