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Лукашевич назвал планы председательства Финляндии в ОБСЕ темной лошадкой - РИА Новости, 26.12.2024
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05:54 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/obse-1991358093.html
Лукашевич назвал планы председательства Финляндии в ОБСЕ темной лошадкой
Лукашевич назвал планы председательства Финляндии в ОБСЕ темной лошадкой - РИА Новости, 26.12.2024
Лукашевич назвал планы председательства Финляндии в ОБСЕ темной лошадкой
Планы председательства Финляндии в ОБСЕ в 2025 году - пока "темная лошадка", но они ориентированы на ЕС и НАТО, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T05:54:00+03:00
2024-12-26T05:54:00+03:00
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ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Планы председательства Финляндии в ОБСЕ в 2025 году - пока "темная лошадка", но они ориентированы на ЕС и НАТО, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Председательство ОБСЕ в 2025 году перейдет от Мальты к Финляндии. "Честно скажу, финские приоритеты пока остаются "темной лошадкой". Они немного приоткрыли свои планы, но это далеко от того, чем на самом деле должна заниматься организация для исправления критической ситуации, в которой она оказалась. Это не консенсусные формулы, а скорее западные приоритеты, ориентированные на Европейский союз и НАТО, которые не учитывают интересы всех государств-участников. Финны упорно хотят продолжать фокусировать усилия в поддержку Украины", - сказал Лукашевич. Дипломат пояснил, что на площадку Организации привозят национальные интересы. "В последние годы работа председательств фактически нарушает выданный мандат", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241226/obse-1991357274.html
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в мире, финляндия, россия, мальта, александр лукашевич, обсе, нато, евросоюз
В мире, Финляндия, Россия, Мальта, Александр Лукашевич, ОБСЕ, НАТО, Евросоюз
Лукашевич назвал планы председательства Финляндии в ОБСЕ темной лошадкой

Лукашевич: планы председательства Финляндии в ОБСЕ ориентированы на ЕС и Запад

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ОБСЕ
Флаги ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Планы председательства Финляндии в ОБСЕ в 2025 году - пока "темная лошадка", но они ориентированы на ЕС и НАТО, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Председательство ОБСЕ в 2025 году перейдет от Мальты к Финляндии.
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Россия ожидает проблем в ОБСЕ в 2025 году, заявил Лукашевич
05:31
"Честно скажу, финские приоритеты пока остаются "темной лошадкой". Они немного приоткрыли свои планы, но это далеко от того, чем на самом деле должна заниматься организация для исправления критической ситуации, в которой она оказалась. Это не консенсусные формулы, а скорее западные приоритеты, ориентированные на Европейский союз и НАТО, которые не учитывают интересы всех государств-участников. Финны упорно хотят продолжать фокусировать усилия в поддержку Украины", - сказал Лукашевич.
Дипломат пояснил, что на площадку Организации привозят национальные интересы. "В последние годы работа председательств фактически нарушает выданный мандат", - отметил собеседник агентства.
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В миреФинляндияРоссияМальтаАлександр ЛукашевичОБСЕНАТОЕвросоюз
 
 
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