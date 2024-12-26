https://ria.ru/20241226/obse-1991358093.html
Лукашевич назвал планы председательства Финляндии в ОБСЕ темной лошадкой
Лукашевич назвал планы председательства Финляндии в ОБСЕ темной лошадкой - РИА Новости, 26.12.2024
Лукашевич назвал планы председательства Финляндии в ОБСЕ темной лошадкой
Планы председательства Финляндии в ОБСЕ в 2025 году - пока "темная лошадка", но они ориентированы на ЕС и НАТО, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T05:54:00+03:00
2024-12-26T05:54:00+03:00
2024-12-26T05:54:00+03:00
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ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Планы председательства Финляндии в ОБСЕ в 2025 году - пока "темная лошадка", но они ориентированы на ЕС и НАТО, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Председательство ОБСЕ в 2025 году перейдет от Мальты к Финляндии. "Честно скажу, финские приоритеты пока остаются "темной лошадкой". Они немного приоткрыли свои планы, но это далеко от того, чем на самом деле должна заниматься организация для исправления критической ситуации, в которой она оказалась. Это не консенсусные формулы, а скорее западные приоритеты, ориентированные на Европейский союз и НАТО, которые не учитывают интересы всех государств-участников. Финны упорно хотят продолжать фокусировать усилия в поддержку Украины", - сказал Лукашевич. Дипломат пояснил, что на площадку Организации привозят национальные интересы. "В последние годы работа председательств фактически нарушает выданный мандат", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241226/obse-1991357274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, финляндия, россия, мальта, александр лукашевич, обсе, нато, евросоюз
В мире, Финляндия, Россия, Мальта, Александр Лукашевич, ОБСЕ, НАТО, Евросоюз
Лукашевич назвал планы председательства Финляндии в ОБСЕ темной лошадкой
Лукашевич: планы председательства Финляндии в ОБСЕ ориентированы на ЕС и Запад