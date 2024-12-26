https://ria.ru/20241226/obse-1991357274.html

Россия ожидает проблем в ОБСЕ в 2025 году, заявил Лукашевич

Россия ожидает проблем в ОБСЕ в 2025 году, заявил Лукашевич - РИА Новости, 26.12.2024

Россия ожидает проблем в ОБСЕ в 2025 году, заявил Лукашевич

Москва ожидает проблемы в ОБСЕ из-за председательства там в 2025 году Финляндии, заявил РИА Новости постоянный представитель России при организации Александр... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T05:31:00+03:00

2024-12-26T05:31:00+03:00

2024-12-26T07:50:00+03:00

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ВЕНА, 26 дек — РИА Новости. Москва ожидает проблемы в ОБСЕ из-за председательства там в 2025 году Финляндии, заявил РИА Новости постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич."Более того, Финляндия в конце следующего года также возглавит Форум по сотрудничеству в области безопасности. Таким образом, накануне Совета министров в Вене мы можем ожидать серьезные проблемы, учитывая агрессивно антироссийский настрой этой страны", — сказал он. По словам Лукашевича, перспективы взаимодействия с Финляндией далеки от оптимистичных. "Это вызывает серьезную тревогу за будущее самой Организации", — добавил дипломат. Он напомнил, что Финляндия в 2025 году будет председательствовать одновременно в двух структурах — самой ОБСЕ и ее Парламентской ассамблее."Это беспрецедентная ситуация, которая осложняет взаимодействие. Я даже не могу вспомнить подобных примеров. <...> Посмотрим, как проявит себя финское председательство. Возможно, нам удастся проложить какую-то "тропинку" для будущего, сохранив этот канал коммуникации, несмотря на всю конфронтационную спираль. Либо же Финляндия окончательно разрушит эту площадку. Здесь нужна ответственность", — подчеркнул Лукашевич.Он добавил, что среди нынешних лидеров Россия не видит, кто мог бы взять на себя эту роль."Пришла новая поросль политиков, которые не знают истории, совершают ошибки и не смотрят будущее. Эта организация построена на другой теории и практике, и если она будет превращаться в свою противоположность, то, конечно, не сможет иметь перспектив", — заключил дипломат.Россия ранее не раз заявляла о негативных изменениях в ОБСЕ. Так, постпред при организации уже подчеркивал, что диалог там никогда не прекращался, даже в самые тяжелые кризисные моменты, но в последнее время форум деградирует.Лукашевич отмечал, что ОБСЕ не — филиал НАТО и ЕС, а организация предусматривает равное участие стран Евро-Атлантики и Евразии, где учет интересов друг друга — аксиома. Тем не менее на фоне ситуации с Украиной группа западных стран, прежде всего члены НАТО и США, подрывает нормальное дипломатическое взаимодействие.Дипломат указывал на уникальность ОБСЕ, которая состоит в том, что она объединяет 57 государств Евро-Атлантики: все страны Европы и постсоветского пространства, Монголию, а также США и Канаду.Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ — центральный директивный и руководящий орган организации — проходил на Мальте 5-6 декабря. Следующий СМИД должен пройти в Вене.

https://ria.ru/20240920/finlyandiya-1973867603.html

https://ria.ru/20241201/finlyandiya-1986702500.html

https://ria.ru/20240919/obse-1973694225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, россия, мальта, александр лукашевич, обсе, нато, евросоюз