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ОБСЕ остается единственным каналом коммуникации в ЕС, заявил Лукашевич - РИА Новости, 26.12.2024
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03:51 26.12.2024 (обновлено: 03:57 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/obse-1991353507.html
ОБСЕ остается единственным каналом коммуникации в ЕС, заявил Лукашевич
ОБСЕ остается единственным каналом коммуникации в ЕС, заявил Лукашевич - РИА Новости, 26.12.2024
ОБСЕ остается единственным каналом коммуникации в ЕС, заявил Лукашевич
ОБСЕ остается единственным каналом коммуникации в Евро-Атлантическом регионе, несмотря на свою деградацию, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T03:51:00+03:00
2024-12-26T03:57:00+03:00
в мире
россия
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александр лукашевич
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бюро по демократическим институтам и правам человека
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ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. ОБСЕ остается единственным каналом коммуникации в Евро-Атлантическом регионе, несмотря на свою деградацию, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Общее впечатление остается удручающим: мы наблюдаем серьезную идеологическую и политическую деградацию самого формата ОБСЕ. Тем не менее это пока единственный оставшийся канал коммуникации в Евро-Атлантическом регионе", – сказал Лукашевич. Дипломат также указал на то, что "попытки перестроить формат" под западные правила не пройдут, "пока Россия участвует в ОБСЕ". "Принцип консенсуса хоть и подорван, все еще остается незыблемым механизмом для принятия ключевых решений. Это подтверждается и согласованием руководящей "четверки" (генеральный секретарь, директор БДИПЧ, верховный комиссар по делам национальных меньшинств, представитель по вопросам свободы СМИ), и договоренностью о СМИД в Вене в 2025 году. Эти элементы пока сохраняются, хотя сама конструкция ОБСЕ испытывает сильное давление", – уточнил собеседник агентства. Россия не раз заявляла о деградации ОБСЕ. Ранее постпред при организации уже подчеркивал, что диалог в ОБСЕ никогда не прекращался, даже в самые тяжелые кризисные моменты, но в последнее время форум деградирует. Лукашевич отмечал, что ОБСЕ не является филиалом НАТО и ЕС, а организация предусматривает равное участие стран Евро-Атлантики и Евразии, где учет интересов друг друга - аксиома. Однако на фоне ситуации с Украиной группа западных стран, прежде всего члены НАТО и США, подрывают нормальное дипломатическое взаимодействие. Дипломат указывал на уникальность ОБСЕ, которая состоит в том, что она объединяет 57 государств Евро-Атлантики: все страны Европы и постсоветского пространства, Монголию, а также США и Канаду.
https://ria.ru/20241225/obse-1991294259.html
https://ria.ru/20241226/obse-1991351787.html
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в мире, россия, сша, вена, александр лукашевич, обсе, нато, бюро по демократическим институтам и правам человека
В мире, Россия, США, Вена, Александр Лукашевич, ОБСЕ, НАТО, Бюро по демократическим институтам и правам человека
ОБСЕ остается единственным каналом коммуникации в ЕС, заявил Лукашевич

Постпред Лукашевич: ОБСЕ остается единственным каналом коммуникации в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
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ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. ОБСЕ остается единственным каналом коммуникации в Евро-Атлантическом регионе, несмотря на свою деградацию, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Общее впечатление остается удручающим: мы наблюдаем серьезную идеологическую и политическую деградацию самого формата ОБСЕ. Тем не менее это пока единственный оставшийся канал коммуникации в Евро-Атлантическом регионе", – сказал Лукашевич.
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Вчера, 17:09
Дипломат также указал на то, что "попытки перестроить формат" под западные правила не пройдут, "пока Россия участвует в ОБСЕ".
"Принцип консенсуса хоть и подорван, все еще остается незыблемым механизмом для принятия ключевых решений. Это подтверждается и согласованием руководящей "четверки" (генеральный секретарь, директор БДИПЧ, верховный комиссар по делам национальных меньшинств, представитель по вопросам свободы СМИ), и договоренностью о СМИД в Вене в 2025 году. Эти элементы пока сохраняются, хотя сама конструкция ОБСЕ испытывает сильное давление", – уточнил собеседник агентства.
Россия не раз заявляла о деградации ОБСЕ. Ранее постпред при организации уже подчеркивал, что диалог в ОБСЕ никогда не прекращался, даже в самые тяжелые кризисные моменты, но в последнее время форум деградирует.
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Дипломат указывал на уникальность ОБСЕ, которая состоит в том, что она объединяет 57 государств Евро-Атлантики: все страны Европы и постсоветского пространства, Монголию, а также США и Канаду.
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