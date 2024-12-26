https://ria.ru/20241226/obse-1991353507.html

ОБСЕ остается единственным каналом коммуникации в ЕС, заявил Лукашевич

ОБСЕ остается единственным каналом коммуникации в ЕС, заявил Лукашевич - РИА Новости, 26.12.2024

ОБСЕ остается единственным каналом коммуникации в ЕС, заявил Лукашевич

ОБСЕ остается единственным каналом коммуникации в Евро-Атлантическом регионе, несмотря на свою деградацию, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T03:51:00+03:00

2024-12-26T03:51:00+03:00

2024-12-26T03:57:00+03:00

в мире

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бюро по демократическим институтам и правам человека

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ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. ОБСЕ остается единственным каналом коммуникации в Евро-Атлантическом регионе, несмотря на свою деградацию, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Общее впечатление остается удручающим: мы наблюдаем серьезную идеологическую и политическую деградацию самого формата ОБСЕ. Тем не менее это пока единственный оставшийся канал коммуникации в Евро-Атлантическом регионе", – сказал Лукашевич. Дипломат также указал на то, что "попытки перестроить формат" под западные правила не пройдут, "пока Россия участвует в ОБСЕ". "Принцип консенсуса хоть и подорван, все еще остается незыблемым механизмом для принятия ключевых решений. Это подтверждается и согласованием руководящей "четверки" (генеральный секретарь, директор БДИПЧ, верховный комиссар по делам национальных меньшинств, представитель по вопросам свободы СМИ), и договоренностью о СМИД в Вене в 2025 году. Эти элементы пока сохраняются, хотя сама конструкция ОБСЕ испытывает сильное давление", – уточнил собеседник агентства. Россия не раз заявляла о деградации ОБСЕ. Ранее постпред при организации уже подчеркивал, что диалог в ОБСЕ никогда не прекращался, даже в самые тяжелые кризисные моменты, но в последнее время форум деградирует. Лукашевич отмечал, что ОБСЕ не является филиалом НАТО и ЕС, а организация предусматривает равное участие стран Евро-Атлантики и Евразии, где учет интересов друг друга - аксиома. Однако на фоне ситуации с Украиной группа западных стран, прежде всего члены НАТО и США, подрывают нормальное дипломатическое взаимодействие. Дипломат указывал на уникальность ОБСЕ, которая состоит в том, что она объединяет 57 государств Евро-Атлантики: все страны Европы и постсоветского пространства, Монголию, а также США и Канаду.

https://ria.ru/20241225/obse-1991294259.html

https://ria.ru/20241226/obse-1991351787.html

https://ria.ru/20241225/obse-1991290609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, вена, александр лукашевич, обсе, нато, бюро по демократическим институтам и правам человека