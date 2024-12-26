https://ria.ru/20241226/obse-1991351787.html

Россия не рассматривает приостановку членства в ОБСЕ, заявил Лукашевич

Россия не рассматривает приостановку членства в ОБСЕ, заявил Лукашевич - РИА Новости, 26.12.2024

Россия не рассматривает приостановку членства в ОБСЕ, заявил Лукашевич

Россия не рассматривает приостановку членства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), таких процедур не существует, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T03:27:00+03:00

2024-12-26T03:27:00+03:00

2024-12-26T03:28:00+03:00

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ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Россия не рассматривает приостановку членства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), таких процедур не существует, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Я не слышал о таком", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, рассматривает ли Россия сценарий приостановки своего членства в ОБСЕ, учитывая кризис в организации. Собеседник агентства добавил, что "таких процедур не существует". "В международно-правовом смысле организация должна обладать учредительным документом - уставом. У ОБСЕ такого документа нет, и его появление в ближайшем будущем не предвидится", - пояснил постпред РФ при ОБСЕ. Россия не раз заявляла о деградации ОБСЕ. Лукашевич ранее уже подчеркивал, что диалог в ОБСЕ никогда не прекращался, даже в самые тяжелые кризисные моменты, но в последнее время форум деградирует. Лукашевич отмечал, что ОБСЕ не является филиалом НАТО и ЕС, а организация предусматривает равное участие стран Евро-Атлантики и Евразии, где учет интересов друг друга - аксиома. Однако на фоне ситуации с Украиной группа западных стран, прежде всего члены НАТО и США, подрывают нормальное дипломатическое взаимодействие. Дипломат указывал на уникальность ОБСЕ, которая состоит в том, что она объединяет 57 государств Евро-Атлантики: все страны Европы и постсоветского пространства, Монголию, а также США и Канаду. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20241205/lavrov-1987517475.html

https://ria.ru/20241225/obse-1991290609.html

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евразия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, евразия, александр лукашевич, обсе, нато, евросоюз