https://ria.ru/20241226/oborona-1991348919.html

"Оборона рушится": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО

"Оборона рушится": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 26.12.2024

"Оборона рушится": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО

Переброска сил ВСУ в район Красноармейска (украинской название — Покровск) не спасает украинскую оборону от развала из-за огневого контроля российской армии над РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T02:15:00+03:00

2024-12-26T02:15:00+03:00

2024-12-26T08:59:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Переброска сил ВСУ в район Красноармейска (украинской название — Покровск) не спасает украинскую оборону от развала из-за огневого контроля российской армии над путями снабжения, заявил военный историк Фриц Келин в статье для швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung."Железнодорожный узел в Покровске был главным пунктом снабжения Украины в Донбассе. С тех пор как этот узел был заблокирован российским <....> огнем, оборона украинцев на юго-восточном участке фронта рушится, несмотря на то что туда прибывают подкрепления", — указывается в материале.По мнению эксперта, проблемы ВСУ связаны не только с ударом по их логистике в районе Красноармейска, но и с решением Киева формировать все новые бригады. Необстрелянные подразделения не только хуже удерживают фронт, но и вынуждают изымать опытных солдат из лучших подразделений для их обучения. В итоге, как отметил Келин, у киевского режима так и не появилось качественной пехоты для оборонительных боев.Военный историк добавил, что российская армия сама сможет использовать Красноармейск в качестве логистического узла в дальнейших операциях в Донбассе. Город сможет принимать военные грузы из Донецка по железной дороге через Авдеевку."Самое опасное развитие ситуации может коснуться путей снабжения. <...> У нее (России. — Прим. ред.) появится <...> возможность либо атаковать из Покровска в тыл по Краматорску и Славянску, либо прорваться еще дальше в западном направлении — до тех пор, пока украинцы не смогут удерживать единый фронт в обороне", — заключил Келин.Ранее в среду Минобороны России отчиталось об освобождении села Новый Труд в шести километрах к югу от Красноармейска. Кроме того, военные группировки "Центр" поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Новотроицкое, Удачное, Надеждинка, Гришино, Андреевка, Дзержинск, Петровское, Шевченко, Красноармейск и Новооленовка. По данным ведомства, общие потери Украины в зоне ответственности "Центра" за сутки составили более 550 военнослужащих, одну БМП и один БТР.

https://ria.ru/20241225/zelenskiy-1991340625.html

https://ria.ru/20241225/dnepropetrovsk-1991257921.html

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в мире, украина, швейцария, россия, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика