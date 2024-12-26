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"Оборона рушится": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:15 26.12.2024 (обновлено: 08:59 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/oborona-1991348919.html
"Оборона рушится": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО
"Оборона рушится": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 26.12.2024
"Оборона рушится": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО
Переброска сил ВСУ в район Красноармейска (украинской название — Покровск) не спасает украинскую оборону от развала из-за огневого контроля российской армии над РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T02:15:00+03:00
2024-12-26T08:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
россия
красноармейск
покровск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Переброска сил ВСУ в район Красноармейска (украинской название — Покровск) не спасает украинскую оборону от развала из-за огневого контроля российской армии над путями снабжения, заявил военный историк Фриц Келин в статье для швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung."Железнодорожный узел в Покровске был главным пунктом снабжения Украины в Донбассе. С тех пор как этот узел был заблокирован российским &lt;....&gt; огнем, оборона украинцев на юго-восточном участке фронта рушится, несмотря на то что туда прибывают подкрепления", — указывается в материале.По мнению эксперта, проблемы ВСУ связаны не только с ударом по их логистике в районе Красноармейска, но и с решением Киева формировать все новые бригады. Необстрелянные подразделения не только хуже удерживают фронт, но и вынуждают изымать опытных солдат из лучших подразделений для их обучения. В итоге, как отметил Келин, у киевского режима так и не появилось качественной пехоты для оборонительных боев.Военный историк добавил, что российская армия сама сможет использовать Красноармейск в качестве логистического узла в дальнейших операциях в Донбассе. Город сможет принимать военные грузы из Донецка по железной дороге через Авдеевку."Самое опасное развитие ситуации может коснуться путей снабжения. &lt;...&gt; У нее (России. — Прим. ред.) появится &lt;...&gt; возможность либо атаковать из Покровска в тыл по Краматорску и Славянску, либо прорваться еще дальше в западном направлении — до тех пор, пока украинцы не смогут удерживать единый фронт в обороне", — заключил Келин.Ранее в среду Минобороны России отчиталось об освобождении села Новый Труд в шести километрах к югу от Красноармейска. Кроме того, военные группировки "Центр" поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Новотроицкое, Удачное, Надеждинка, Гришино, Андреевка, Дзержинск, Петровское, Шевченко, Красноармейск и Новооленовка. По данным ведомства, общие потери Украины в зоне ответственности "Центра" за сутки составили более 550 военнослужащих, одну БМП и один БТР.
https://ria.ru/20241225/zelenskiy-1991340625.html
https://ria.ru/20241225/dnepropetrovsk-1991257921.html
украина
швейцария
россия
красноармейск
покровск
донецкая народная республика
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в мире, украина, швейцария, россия, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Россия, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
"Оборона рушится": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО

NZZ: подкрепления не спасают оборону ВСУ на юго-востоке Украины от развала

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Переброска сил ВСУ в район Красноармейска (украинской название — Покровск) не спасает украинскую оборону от развала из-за огневого контроля российской армии над путями снабжения, заявил военный историк Фриц Келин в статье для швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.
"Железнодорожный узел в Покровске был главным пунктом снабжения Украины в Донбассе. С тех пор как этот узел был заблокирован российским <....> огнем, оборона украинцев на юго-восточном участке фронта рушится, несмотря на то что туда прибывают подкрепления", — указывается в материале.
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По мнению эксперта, проблемы ВСУ связаны не только с ударом по их логистике в районе Красноармейска, но и с решением Киева формировать все новые бригады. Необстрелянные подразделения не только хуже удерживают фронт, но и вынуждают изымать опытных солдат из лучших подразделений для их обучения. В итоге, как отметил Келин, у киевского режима так и не появилось качественной пехоты для оборонительных боев.
Военный историк добавил, что российская армия сама сможет использовать Красноармейск в качестве логистического узла в дальнейших операциях в Донбассе. Город сможет принимать военные грузы из Донецка по железной дороге через Авдеевку.
"Самое опасное развитие ситуации может коснуться путей снабжения. <...> У нее (России. — Прим. ред.) появится <...> возможность либо атаковать из Покровска в тыл по Краматорску и Славянску, либо прорваться еще дальше в западном направлении — до тех пор, пока украинцы не смогут удерживать единый фронт в обороне", — заключил Келин.

Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. Там расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

Ранее в среду Минобороны России отчиталось об освобождении села Новый Труд в шести километрах к югу от Красноармейска. Кроме того, военные группировки "Центр" поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Новотроицкое, Удачное, Надеждинка, Гришино, Андреевка, Дзержинск, Петровское, Шевченко, Красноармейск и Новооленовка. По данным ведомства, общие потери Украины в зоне ответственности "Центра" за сутки составили более 550 военнослужащих, одну БМП и один БТР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвейцарияРоссияКрасноармейскПокровскВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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