Специальный выпуск шоу "Звезды. Новогодний кубок" выйдет на НТВ 30 декабря
© Фото : пресс-служба НТВСпециальный выпуск шоу "Звезды. Новогодний кубок" на НТВ
© Фото : пресс-служба НТВ
Специальный выпуск шоу "Звезды. Новогодний кубок" на НТВ
Читать ria.ru в
Специальный выпуск шоу "Звезды. Новогодний кубок" (16+) выйдет в эфир НТВ 30 декабря в 21:00, популярные исполнители российской эстрады, ведущие телевидения, известные комики снова сойдутся в юмористическом батле, сообщает пресс-служба телекомпании.
© Фото : пресс-служба НТВНовогодний кубок
© Фото : пресс-служба НТВ
Новогодний кубок
В первом сезоне шоу победителем стал актер и юморист Денис Дорохов и его команда "Регионы". Однако тогда не все согласились с решением судей, а потому накануне праздников было решено устроить реванш – новогодний кубок шоу "Звезды".
В новогоднем выпуске за кубок поборются: Дмитрий Маликов и команда "Сборная России", Филипп Киркоров и команда "Борцы", Алексей Чумаков и команда "Наполеоны", Александр Ревва и команда "Студия Союз", Лера Кудрявцева и команда "Раисы", Денис Дорохов и команда "Регионы", Мигель и команда "Сборная СССР", Джиган и команда "Красноярск", Марина Федункив и команда "Объединение ЮГ", а также ведущий шоу Азамат Мусагалиев вместе с командой "Астана". Призовой фонд новогоднего кубка составит 10 миллионов рублей.
© Фото : пресс-служба НТВСпециальный выпуск шоу "Звезды. Новогодний кубок" на НТВ
© Фото : пресс-служба НТВ
Специальный выпуск шоу "Звезды. Новогодний кубок" на НТВ
"Мы не ставим реванш на первое место. Наша основная цель – развеселить зрителей и создать атмосферу радости и новогоднего настроения. Что касается вдохновения для шуток, то чаще всего оно приходит во время встреч с друзьями, именно в такие моменты рождается лучший юмор", – сказал телеведущий и юморист Азамат Мусагалиев.
© Фото : пресс-служба НТВ Азамат Мусагалиев на специальном выпуске шоу "Звезды. Новогодний кубок" на НТВ
© Фото : пресс-служба НТВ
Азамат Мусагалиев на специальном выпуске шоу "Звезды. Новогодний кубок" на НТВ
Певец Сергей Жуков отметил, что ему сложно быть членом жюри в этом шоу: "Сначала приходится весь день утирать слезы от смеха, а в конце — самое мучительное — выбирать победителя", – пожаловался артист.
Он также рассказал, что очень полюбил проект "Звезды" и выразил слова благодарности Тимуру Вайнштейну, Вячеславу Дусмухаметову и НТВ за приглашение.
"Сейчас декабрь — вы наверняка догадываетесь, насколько это сложное время для артистов, но тем не менее я без раздумий освободил этот день ото всех дел, чтобы приехать на съемку новогоднего выпуска "Звезд", потому что знаю, что получу заряд юмора и отличного настроение на много дней вперед. У проекта был отличный первый сезон, но "Новогодний кубок" получился еще круче! И я с трудом удерживаю себя от того, чтобы не заспойлерить вам все самое интересное", – сказал певец.
Актер, юморист и один из звездных судей Гарик Харламов поделился, что ставит высшие оценки только тем выступлениям, которые достигают его стандартов.
"Для меня особенно важна актерская составляющая — артистизм. Я считаю, что номер должен исполняться максимально достоверно, чтобы впечатлить не только зрителей, но и меня лично. Если этого нет, все теряет свою целостность. Юмор должен быть актуальным и связанным с текущими событиями, так как именно своевременность шуток влияет на их восприятие. В моем восприятии я ставлю высшие оценки только тем выступлениям, которые достигают этих стандартов", – сказал Харламов.
Он отметил, что подбирает слова, когда оценивает выступление. Старается быть осторожным и не задевать чувства тех, кто выступает, даже если их номер не удался.
Единственная девушка в составе жюри – видеоблогер Валя Карнавал – признается: выбрать победителя в этом новогоднем выпуске будет сложно.
"В первом сезоне я видела, какие крутые ребята участвовали, а сейчас будет еще сложнее! Каждая команда — просто в сердечке! Если говорить о ключевых качествах комика, то, во-первых, это чувство юмора, само собой. Во-вторых, будут плюсом навыки импровизации и быстрой реакции, и, в-третьих, конечно, умение работать с публикой. А еще, мне кажется, важно быть собой, ведь зрители чувствуют фальшь", – сказала она.
Денису Дорохову и его команде предстоит подтвердить звание самых смешных участников проекта. Юморист рассказал, что для новогоднего выпуска они подготовили новую программу, которая порадует их самих и, конечно, не оставит равнодушными зрителей.
© Фото : пресс-служба НТВДенис Дорохов на специальном выпуске шоу "Звезды. Новогодний кубок" на НТВ
© Фото : пресс-служба НТВ
Денис Дорохов на специальном выпуске шоу "Звезды. Новогодний кубок" на НТВ
"Мы не привязываемся к былым заслугам и успехам, поэтому для нас новогодний кубок — это абсолютно новый вызов. Так как это юмористический проект, то в борьбу вступаем с юмористическим настроем, а если серьезно, то для нас это прощальное выступление, ведь по правилам проекта ребята должны найти новую звезду. А я, если того захотят продюсеры, останусь в проекте и должен буду найти новую команду. Но грусть в том, что за все это время мы с "Регионами" сильно сблизились и расставаться будет, действительно, тяжело", – сказал Денис Дорохов.
Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева отметила, что в ее рабочий график было сложно внедрить подготовку к выступлению с "Раисами", поэтому она старалась выкроить время как могла: в машине, перед сном, по дороге на репетицию.
"Последние правки были буквально накануне съемки. На мой взгляд, юмор — это очень сложно, он у всех разный. Я, наверное, только сейчас пришла к пониманию всей тяжести профессии комика. К примеру, стоит чуть изменить интонацию или не там поставить паузу, и вот шутка уже несмешная. Это внутренняя кухня, с которой я столкнулась совсем недавно, поэтому для меня все это дико интересно. Мне кажется, что в юморе все время испытываешь экстрим — в последний момент что-то может поменяться. Но без смеха жить нельзя", – сказала телеведущая.
Поделился эмоциями от съемок праздничного выпуска и Александр Ревва: "В новогоднем выпуске я буду выступать и за себя, и за Артура Пирожкова, ждите новых секретиков, неожиданных диалогов с членами жюри, это будет феерично! Я много лет отдал юмору, и замечательные ребята из "Студии Союз" меня возвращают во времена юности. Такое ощущение, что я снова 27-летний мальчик, который волнуется, переживает, может забыть какую-то шутку!"
Рэпер Джиган, в отличие о коллег по сцене, рассчитывает на победу. Он отметил, что в новогоднем выпуске у его команды есть четкая стратегия для реванша, и они намерены следовать ей. А певец Дмитрий Маликов подчеркнул, что главная цель его команды – развеселить людей, а не взять реванш.
© Фото : пресс-служба НТВРэпер Джиган на специальном выпуске шоу "Звезды. Новогодний кубок" на НТВ
© Фото : пресс-служба НТВ
Рэпер Джиган на специальном выпуске шоу "Звезды. Новогодний кубок" на НТВ
"Мы сосредоточены не на результате, а на создании хорошего настроения — как своего, так и публики. В прошлом сезоне я подружился с замечательными артистами. Для меня самое ценное — это люди, с которыми я работаю. Я черпаю вдохновение из атмосферы в команде. Надеюсь, у нас все получится", – сказал певец.
Комедийная актриса Марина Федункив добавила, что гордится тем, что смогла собраться и принять участие в новогоднем выпуске шоу "Звезды", потому что совсем недавно у нее родился ребенок, и нужно было привести свои физическое состояние и эмоциональный фон в норму.
"От участия в шоу "Звезды" я получаю только позитивные эмоции! В специальном выпуске все участники покажут очень высокий уровень юмора. Зрителям НТВ я хочу пожелать, чтобы следующий год был для вас самым добрым и запоминающимся", – сказала Федункив.
© Фото : пресс-служба НТВОдин из комедийных скетчей специального выпуска шоу "Звезды. Новогодний кубок" на НТВ
© Фото : пресс-служба НТВ
Один из комедийных скетчей специального выпуска шоу "Звезды. Новогодний кубок" на НТВ
Хореограф Мигель поделился тем, что для новогоднего выпуска он и его команда подготовили необычный танцевальный номер.
"Зрителей ждет сюрприз. Мне достаточно непривычно выходить на сцену в новом амплуа, но в моей команде "Сборная СССР" собрались прикольные ребята, и выступать с ними — одно удовольствие. "Звезды. Новогодний кубок" – это и борьба, и праздник. Я вообще не люблю соревноваться, поэтому этот аспект для меня скорее условный. Но когда выходишь на сцену, конечно же, заводишься. Когда я стоял за кулисами, то подумал, что это еще одна игра, а значит, мы можем выиграть, и внутри все собралось", – сказал хореограф.
© Фото : пресс-служба НТВОдно из выступлений специального выпуска шоу "Звезды. Новогодний кубок" на НТВ
© Фото : пресс-служба НТВ
Одно из выступлений специального выпуска шоу "Звезды. Новогодний кубок" на НТВ
Спецвыпуск "Звезд" – далеко не единственный сюрприз для зрителей НТВ. 31 декабря в эфир выйдет новогодняя комедия "Папаши" (16+) с главными героями франшиз телеканала, а затем – праздничные выпуски проектов "Маска" (12+) и "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).
Реклама, АО "Телекомпания НТВ", erid: F7NfYUJCUneP5VRnrzfY