https://ria.ru/20241226/ntv-1989523882.html

Специальный выпуск шоу "Звезды. Новогодний кубок" выйдет на НТВ 30 декабря

Специальный выпуск шоу "Звезды. Новогодний кубок" выйдет на НТВ 30 декабря - РИА Новости, 26.12.2024

Специальный выпуск шоу "Звезды. Новогодний кубок" выйдет на НТВ 30 декабря

Специальный выпуск шоу "Звезды. Новогодний кубок" (16+) выйдет в эфир НТВ 30 декабря в 21:00, популярные исполнители российской эстрады, ведущие телевидения,... РИА Новости, 26.12.2024

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дмитрий маликов

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нтв (телеканал)

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Специальный выпуск шоу "Звезды. Новогодний кубок" (16+) выйдет в эфир НТВ 30 декабря в 21:00, популярные исполнители российской эстрады, ведущие телевидения, известные комики снова сойдутся в юмористическом батле, сообщает пресс-служба телекомпании. В первом сезоне шоу победителем стал актер и юморист Денис Дорохов и его команда "Регионы". Однако тогда не все согласились с решением судей, а потому накануне праздников было решено устроить реванш – новогодний кубок шоу "Звезды".В новогоднем выпуске за кубок поборются: Дмитрий Маликов и команда "Сборная России", Филипп Киркоров и команда "Борцы", Алексей Чумаков и команда "Наполеоны", Александр Ревва и команда "Студия Союз", Лера Кудрявцева и команда "Раисы", Денис Дорохов и команда "Регионы", Мигель и команда "Сборная СССР", Джиган и команда "Красноярск", Марина Федункив и команда "Объединение ЮГ", а также ведущий шоу Азамат Мусагалиев вместе с командой "Астана". Призовой фонд новогоднего кубка составит 10 миллионов рублей."Мы не ставим реванш на первое место. Наша основная цель – развеселить зрителей и создать атмосферу радости и новогоднего настроения. Что касается вдохновения для шуток, то чаще всего оно приходит во время встреч с друзьями, именно в такие моменты рождается лучший юмор", – сказал телеведущий и юморист Азамат Мусагалиев.Певец Сергей Жуков отметил, что ему сложно быть членом жюри в этом шоу: "Сначала приходится весь день утирать слезы от смеха, а в конце — самое мучительное — выбирать победителя", – пожаловался артист.Он также рассказал, что очень полюбил проект "Звезды" и выразил слова благодарности Тимуру Вайнштейну, Вячеславу Дусмухаметову и НТВ за приглашение."Сейчас декабрь — вы наверняка догадываетесь, насколько это сложное время для артистов, но тем не менее я без раздумий освободил этот день ото всех дел, чтобы приехать на съемку новогоднего выпуска "Звезд", потому что знаю, что получу заряд юмора и отличного настроение на много дней вперед. У проекта был отличный первый сезон, но "Новогодний кубок" получился еще круче! И я с трудом удерживаю себя от того, чтобы не заспойлерить вам все самое интересное", – сказал певец.Актер, юморист и один из звездных судей Гарик Харламов поделился, что ставит высшие оценки только тем выступлениям, которые достигают его стандартов."Для меня особенно важна актерская составляющая — артистизм. Я считаю, что номер должен исполняться максимально достоверно, чтобы впечатлить не только зрителей, но и меня лично. Если этого нет, все теряет свою целостность. Юмор должен быть актуальным и связанным с текущими событиями, так как именно своевременность шуток влияет на их восприятие. В моем восприятии я ставлю высшие оценки только тем выступлениям, которые достигают этих стандартов", – сказал Харламов.Он отметил, что подбирает слова, когда оценивает выступление. Старается быть осторожным и не задевать чувства тех, кто выступает, даже если их номер не удался.Единственная девушка в составе жюри – видеоблогер Валя Карнавал – признается: выбрать победителя в этом новогоднем выпуске будет сложно."В первом сезоне я видела, какие крутые ребята участвовали, а сейчас будет еще сложнее! Каждая команда — просто в сердечке! Если говорить о ключевых качествах комика, то, во-первых, это чувство юмора, само собой. Во-вторых, будут плюсом навыки импровизации и быстрой реакции, и, в-третьих, конечно, умение работать с публикой. А еще, мне кажется, важно быть собой, ведь зрители чувствуют фальшь", – сказала она.Денису Дорохову и его команде предстоит подтвердить звание самых смешных участников проекта. Юморист рассказал, что для новогоднего выпуска они подготовили новую программу, которая порадует их самих и, конечно, не оставит равнодушными зрителей."Мы не привязываемся к былым заслугам и успехам, поэтому для нас новогодний кубок — это абсолютно новый вызов. Так как это юмористический проект, то в борьбу вступаем с юмористическим настроем, а если серьезно, то для нас это прощальное выступление, ведь по правилам проекта ребята должны найти новую звезду. А я, если того захотят продюсеры, останусь в проекте и должен буду найти новую команду. Но грусть в том, что за все это время мы с "Регионами" сильно сблизились и расставаться будет, действительно, тяжело", – сказал Денис Дорохов.Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева отметила, что в ее рабочий график было сложно внедрить подготовку к выступлению с "Раисами", поэтому она старалась выкроить время как могла: в машине, перед сном, по дороге на репетицию."Последние правки были буквально накануне съемки. На мой взгляд, юмор — это очень сложно, он у всех разный. Я, наверное, только сейчас пришла к пониманию всей тяжести профессии комика. К примеру, стоит чуть изменить интонацию или не там поставить паузу, и вот шутка уже несмешная. Это внутренняя кухня, с которой я столкнулась совсем недавно, поэтому для меня все это дико интересно. Мне кажется, что в юморе все время испытываешь экстрим — в последний момент что-то может поменяться. Но без смеха жить нельзя", – сказала телеведущая.Поделился эмоциями от съемок праздничного выпуска и Александр Ревва: "В новогоднем выпуске я буду выступать и за себя, и за Артура Пирожкова, ждите новых секретиков, неожиданных диалогов с членами жюри, это будет феерично! Я много лет отдал юмору, и замечательные ребята из "Студии Союз" меня возвращают во времена юности. Такое ощущение, что я снова 27-летний мальчик, который волнуется, переживает, может забыть какую-то шутку!"Рэпер Джиган, в отличие о коллег по сцене, рассчитывает на победу. Он отметил, что в новогоднем выпуске у его команды есть четкая стратегия для реванша, и они намерены следовать ей. А певец Дмитрий Маликов подчеркнул, что главная цель его команды – развеселить людей, а не взять реванш."Мы сосредоточены не на результате, а на создании хорошего настроения — как своего, так и публики. В прошлом сезоне я подружился с замечательными артистами. Для меня самое ценное — это люди, с которыми я работаю. Я черпаю вдохновение из атмосферы в команде. Надеюсь, у нас все получится", – сказал певец.Комедийная актриса Марина Федункив добавила, что гордится тем, что смогла собраться и принять участие в новогоднем выпуске шоу "Звезды", потому что совсем недавно у нее родился ребенок, и нужно было привести свои физическое состояние и эмоциональный фон в норму."От участия в шоу "Звезды" я получаю только позитивные эмоции! В специальном выпуске все участники покажут очень высокий уровень юмора. Зрителям НТВ я хочу пожелать, чтобы следующий год был для вас самым добрым и запоминающимся", – сказала Федункив.Хореограф Мигель поделился тем, что для новогоднего выпуска он и его команда подготовили необычный танцевальный номер."Зрителей ждет сюрприз. Мне достаточно непривычно выходить на сцену в новом амплуа, но в моей команде "Сборная СССР" собрались прикольные ребята, и выступать с ними — одно удовольствие. "Звезды. Новогодний кубок" – это и борьба, и праздник. Я вообще не люблю соревноваться, поэтому этот аспект для меня скорее условный. Но когда выходишь на сцену, конечно же, заводишься. Когда я стоял за кулисами, то подумал, что это еще одна игра, а значит, мы можем выиграть, и внутри все собралось", – сказал хореограф.Спецвыпуск "Звезд" – далеко не единственный сюрприз для зрителей НТВ. 31 декабря в эфир выйдет новогодняя комедия "Папаши" (16+) с главными героями франшиз телеканала, а затем – праздничные выпуски проектов "Маска" (12+) и "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).Реклама, АО "Телекомпания НТВ", erid: F7NfYUJCUneP5VRnrzfY

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гарик харламов (игорь), дмитрий маликов, александр ревва, нтв (телеканал), кино, сериалы, культура