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Посольство: россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом в Норвегии нет - РИА Новости, 26.12.2024
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21:02 26.12.2024 (обновлено: 21:06 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/norvegiya-1991551427.html
Посольство: россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом в Норвегии нет
Посольство: россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом в Норвегии нет - РИА Новости, 26.12.2024
Посольство: россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом в Норвегии нет
Российских граждан нет среди пострадавших в ДТП с автобусом в Норвегии, заявили РИА Новости в посольстве России в Осло. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T21:02:00+03:00
2024-12-26T21:06:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российских граждан нет среди пострадавших в ДТП с автобусом в Норвегии, заявили РИА Новости в посольстве России в Осло."По информации генерального консульства России в Киркенесе, полученной из норвежской полиции, российских граждан среди пострадавших нет", - сказали в посольстве.Рейсовый автобус с примерно 60 пассажирами, в том числе иностранцами, вылетел с шоссе в озеро в Норвегии, по меньшей мере три человека погибли, сообщила ранее телерадиокомпания NRK со ссылкой на начальника штаба полиции провинции Нурланн Бента Аре Эйлертсена.
https://ria.ru/20241224/trassa-1990971111.html
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Кадры с места ДТП с рейсовым автобусом в Норвегии
Кадры с места ДТП с рейсовым автобусом в Норвегии
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в мире, норвегия, россия, осло
В мире, Норвегия, Россия, Осло
Посольство: россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом в Норвегии нет

Посольство РФ: среди пострадавших в ДТП с автобусом в Норвегии нет россиян

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российских граждан нет среди пострадавших в ДТП с автобусом в Норвегии, заявили РИА Новости в посольстве России в Осло.
"По информации генерального консульства России в Киркенесе, полученной из норвежской полиции, российских граждан среди пострадавших нет", - сказали в посольстве.
Рейсовый автобус с примерно 60 пассажирами, в том числе иностранцами, вылетел с шоссе в озеро в Норвегии, по меньшей мере три человека погибли, сообщила ранее телерадиокомпания NRK со ссылкой на начальника штаба полиции провинции Нурланн Бента Аре Эйлертсена.
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