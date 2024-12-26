https://ria.ru/20241226/norvegiya-1991551427.html

Посольство: россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом в Норвегии нет

Посольство: россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом в Норвегии нет - РИА Новости, 26.12.2024

Посольство: россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом в Норвегии нет

Российских граждан нет среди пострадавших в ДТП с автобусом в Норвегии, заявили РИА Новости в посольстве России в Осло. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T21:02:00+03:00

2024-12-26T21:02:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российских граждан нет среди пострадавших в ДТП с автобусом в Норвегии, заявили РИА Новости в посольстве России в Осло."По информации генерального консульства России в Киркенесе, полученной из норвежской полиции, российских граждан среди пострадавших нет", - сказали в посольстве.Рейсовый автобус с примерно 60 пассажирами, в том числе иностранцами, вылетел с шоссе в озеро в Норвегии, по меньшей мере три человека погибли, сообщила ранее телерадиокомпания NRK со ссылкой на начальника штаба полиции провинции Нурланн Бента Аре Эйлертсена.

https://ria.ru/20241224/trassa-1990971111.html

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Кадры с места ДТП с рейсовым автобусом в Норвегии Кадры с места ДТП с рейсовым автобусом в Норвегии 2024-12-26T21:02 true PT0M18S

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в мире, норвегия, россия, осло