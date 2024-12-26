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Мировые цены на нефть растут - РИА Новости, 26.12.2024
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14:23 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/neft-1991460154.html
Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут - РИА Новости, 26.12.2024
Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются, рынки оценивают геополитические факторы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T14:23:00+03:00
2024-12-26T14:23:00+03:00
экономика
цены на нефть
brent
wti (нефть)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются, рынки оценивают геополитические факторы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. По состоянию на 14.02 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,53%, до 73,56 доллара за баррель, февральских фьючерсов WTI - на 0,61%, до 70,53 доллара. В среду торги не проводились в связи с празднованием католического Рождества. По итогам торгов вторника нефть подорожала более чем на 1%. Аналитики отмечают сохраняющееся влияние поддерживающих нефтяные котировки факторов. "Геополитическая премия (в нефтяных ценах - ред.), вероятно, сохранится", - отмечают аналитики Galaxy Futures, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.
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экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть), в мире
Экономика, Цены на нефть, Brent, WTI (нефть), В мире
Мировые цены на нефть растут

По данным торгов цены на нефть растут на фоне геополитических факторов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются, рынки оценивают геополитические факторы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков.
По состоянию на 14.02 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,53%, до 73,56 доллара за баррель, февральских фьючерсов WTI - на 0,61%, до 70,53 доллара.
В среду торги не проводились в связи с празднованием католического Рождества. По итогам торгов вторника нефть подорожала более чем на 1%.
Аналитики отмечают сохраняющееся влияние поддерживающих нефтяные котировки факторов. "Геополитическая премия (в нефтяных ценах - ред.), вероятно, сохранится", - отмечают аналитики Galaxy Futures, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.
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