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Эстония планирует просить НАТО о размещении "флота сдерживания" - РИА Новости, 26.12.2024
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22:20 26.12.2024 (обновлено: 22:22 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/nato-1991563323.html
Эстония планирует просить НАТО о размещении "флота сдерживания"
Эстония планирует просить НАТО о размещении "флота сдерживания" - РИА Новости, 26.12.2024
Эстония планирует просить НАТО о размещении "флота сдерживания"
Премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что планирует поговорить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на фоне инцидента с повреждением кабеля EstLink 2... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T22:20:00+03:00
2024-12-26T22:22:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что планирует поговорить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на фоне инцидента с повреждением кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, по его словам, Эстония хотела бы предоставление НАТО "флота сдерживания". По данным газеты Postimees, премьер сделал такое заявление во время пресс-конференции после экстренного заседания по поводу повреждения кабеля EstLink 2. Премьеру задали вопросы о том, обращались ли Эстония к флоту НАТО за помощью на фоне инцидента. "Эстония хотела бы, чтобы НАТО предоставило дополнительные морские силы в качестве "флота сдерживания", - передает газета со ссылкой на заявление Михала. Как отмечает Postimees, премьера также спросили о том, должна ли Эстония предпринять шаги, чтобы привести в действие статью 4 НАТО, чтобы начать консультации. Как напоминает издание, в четвертой статье Североатлантического договора речь идет о том, что страны-члены всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, ее территориальная целостность или безопасность "окажутся под угрозой". Михал ответил, что планирует связаться с Рютте по этому вопросу. "Сразу после пресс-конференции я поговорю с генеральным секретарем НАТО (Марком Рютте - ред.)", - цитирует газета политика. В среду финская электросетевая компания Fingrid сообщала об отключении линии электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна.
https://ria.ru/20241122/estoniya-1985183155.html
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в мире, эстония, финляндия, марк рютте, нато
В мире, Эстония, Финляндия, Марк Рютте, НАТО
Эстония планирует просить НАТО о размещении "флота сдерживания"

Премьер Михал: Эстония планирует просить НАТО о размещении флота сдерживания

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что планирует поговорить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на фоне инцидента с повреждением кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, по его словам, Эстония хотела бы предоставление НАТО "флота сдерживания".
По данным газеты Postimees, премьер сделал такое заявление во время пресс-конференции после экстренного заседания по поводу повреждения кабеля EstLink 2. Премьеру задали вопросы о том, обращались ли Эстония к флоту НАТО за помощью на фоне инцидента.
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"Эстония хотела бы, чтобы НАТО предоставило дополнительные морские силы в качестве "флота сдерживания", - передает газета со ссылкой на заявление Михала.
Как отмечает Postimees, премьера также спросили о том, должна ли Эстония предпринять шаги, чтобы привести в действие статью 4 НАТО, чтобы начать консультации. Как напоминает издание, в четвертой статье Североатлантического договора речь идет о том, что страны-члены всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, ее территориальная целостность или безопасность "окажутся под угрозой". Михал ответил, что планирует связаться с Рютте по этому вопросу.
"Сразу после пресс-конференции я поговорю с генеральным секретарем НАТО (Марком Рютте - ред.)", - цитирует газета политика.
В среду финская электросетевая компания Fingrid сообщала об отключении линии электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна.
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