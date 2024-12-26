Эстония планирует просить НАТО о размещении "флота сдерживания"
Премьер Михал: Эстония планирует просить НАТО о размещении флота сдерживания
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что планирует поговорить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на фоне инцидента с повреждением кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, по его словам, Эстония хотела бы предоставление НАТО "флота сдерживания".
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"Эстония хотела бы, чтобы НАТО предоставило дополнительные морские силы в качестве "флота сдерживания", - передает газета со ссылкой на заявление Михала.
Как отмечает Postimees, премьера также спросили о том, должна ли Эстония предпринять шаги, чтобы привести в действие статью 4 НАТО, чтобы начать консультации. Как напоминает издание, в четвертой статье Североатлантического договора речь идет о том, что страны-члены всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, ее территориальная целостность или безопасность "окажутся под угрозой". Михал ответил, что планирует связаться с Рютте по этому вопросу.
"Сразу после пресс-конференции я поговорю с генеральным секретарем НАТО (Марком Рютте - ред.)", - цитирует газета политика.
В среду финская электросетевая компания Fingrid сообщала об отключении линии электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна.
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