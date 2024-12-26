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В Дубне мужчина устроил стрельбу из травматики - РИА Новости, 26.12.2024
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15:16 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/mvd-1991473617.html
В Дубне мужчина устроил стрельбу из травматики
В Дубне мужчина устроил стрельбу из травматики - РИА Новости, 26.12.2024
В Дубне мужчина устроил стрельбу из травматики
Конфликт произошел между двумя компаниями в Дубне, один из участников которого открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате трое попали в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:16:00+03:00
2024-12-26T15:16:00+03:00
происшествия
дубна
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Конфликт произошел между двумя компаниями в Дубне, один из участников которого открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате трое попали в больницу, пятеро -в полицию, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. Отмечается, что ночью в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Дубна поступило сообщение о стрельбе около магазина на Центральной улице. "Незамедлительно прибывшими полицейскими предварительно установлено, что между двумя компаниями граждан произошёл конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой один из них совершил несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с оружием, в сторону оппонентов", - говорится в сообщении. Пятеро мужчин в возрасте от 18 до 27 лет доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Трое пострадавших в возрасте от 28 до 40 лет доставлены в больницу. Изъят травматический пистолет, зарегистрированный в установленном порядке. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20241225/strelba-1991257712.html
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происшествия, дубна, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Дубна, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Дубне мужчина устроил стрельбу из травматики

В Дубне мужчина устроил стрельбу из травматики, трое пострадали

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Конфликт произошел между двумя компаниями в Дубне, один из участников которого открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате трое попали в больницу, пятеро -в полицию, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
Отмечается, что ночью в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Дубна поступило сообщение о стрельбе около магазина на Центральной улице.
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"Незамедлительно прибывшими полицейскими предварительно установлено, что между двумя компаниями граждан произошёл конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой один из них совершил несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с оружием, в сторону оппонентов", - говорится в сообщении.
Пятеро мужчин в возрасте от 18 до 27 лет доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Трое пострадавших в возрасте от 28 до 40 лет доставлены в больницу. Изъят травматический пистолет, зарегистрированный в установленном порядке.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияДубнаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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