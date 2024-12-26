https://ria.ru/20241226/mvd-1991473617.html

В Дубне мужчина устроил стрельбу из травматики

В Дубне мужчина устроил стрельбу из травматики - РИА Новости, 26.12.2024

В Дубне мужчина устроил стрельбу из травматики

Конфликт произошел между двумя компаниями в Дубне, один из участников которого открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате трое попали в... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:16:00+03:00

2024-12-26T15:16:00+03:00

2024-12-26T15:16:00+03:00

происшествия

дубна

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Конфликт произошел между двумя компаниями в Дубне, один из участников которого открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате трое попали в больницу, пятеро -в полицию, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. Отмечается, что ночью в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Дубна поступило сообщение о стрельбе около магазина на Центральной улице. "Незамедлительно прибывшими полицейскими предварительно установлено, что между двумя компаниями граждан произошёл конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой один из них совершил несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с оружием, в сторону оппонентов", - говорится в сообщении. Пятеро мужчин в возрасте от 18 до 27 лет доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Трое пострадавших в возрасте от 28 до 40 лет доставлены в больницу. Изъят травматический пистолет, зарегистрированный в установленном порядке. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20241225/strelba-1991257712.html

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происшествия, дубна, министерство внутренних дел рф (мвд россии)