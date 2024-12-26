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Муфтий Москвы ответил на критику после слов про Деда Мороза - РИА Новости, 26.12.2024
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Религия
 
19:23 26.12.2024 (обновлено: 21:59 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/muftiy-1991533896.html
Муфтий Москвы ответил на критику после слов про Деда Мороза
Муфтий Москвы ответил на критику после слов про Деда Мороза - РИА Новости, 26.12.2024
Муфтий Москвы ответил на критику после слов про Деда Мороза
Зампред Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в интервью РБК заявил о непонимании со стороны члена СПЧ Кирилла Кабанова. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:23:00+03:00
2024-12-26T21:59:00+03:00
религия
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дед мороз
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общество
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в интервью РБК заявил о непонимании со стороны члена СПЧ Кирилла Кабанова.В среду он сказал, что "Дед Мороз и его внучка Снегурочка — вымышленные персонажи, поэтому верующие мусульмане ассоциируют их с мультяшными героями, не более того". После этого заявления и ранних выступлений о многоженстве Кабанов призвал правоохранителей проверить деятельность муфтия и религиозной организации ДУМ России."Возможно, он (Кабанов. — Прим. ред.) не знаком с исламом и его традициями, не изучал богословское заключение о проблематике многоженства и делает выводы только по громким заголовками СМИ. &lt;...&gt; Что касается обсуждений вокруг празднования Нового года, хочу отметить, что для мусульман Дед Мороз и Снегурочка — сказочные персонажи", — пояснил Аляутдинов.Муфтий Москвы добавил, что "неверие в Деда Мороза не является противоправным деянием".Ранее 19 декабря Аляутдинов сообщил, что Совет улемов разрешил мусульманам в стране заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.Генеральная прокуратура России, в свою очередь, внесла представление председателю ДУМ о необходимости устранить нарушение закона. Как указали в надзорном ведомстве, фетва — заключение, разрешающее многоженство, противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
https://ria.ru/20241226/traditsii-1837632806.html
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москва, россия, дед мороз, ильдар аляутдинов, кирилл кабанов, общество
Религия, Москва, Россия, Дед Мороз, Ильдар Аляутдинов, Кирилл Кабанов, Общество
Муфтий Москвы ответил на критику после слов про Деда Мороза

Муфтий Аляутдинов заявил, что неверие в Деда Мороза не противоправно

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМуфтий Москвы Ильдар Аляутдинов
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в интервью РБК заявил о непонимании со стороны члена СПЧ Кирилла Кабанова.
В среду он сказал, что "Дед Мороз и его внучка Снегурочка — вымышленные персонажи, поэтому верующие мусульмане ассоциируют их с мультяшными героями, не более того". После этого заявления и ранних выступлений о многоженстве Кабанов призвал правоохранителей проверить деятельность муфтия и религиозной организации ДУМ России.
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"Возможно, он (Кабанов. — Прим. ред.) не знаком с исламом и его традициями, не изучал богословское заключение о проблематике многоженства и делает выводы только по громким заголовками СМИ. <...> Что касается обсуждений вокруг празднования Нового года, хочу отметить, что для мусульман Дед Мороз и Снегурочка — сказочные персонажи", — пояснил Аляутдинов.
Муфтий Москвы добавил, что "неверие в Деда Мороза не является противоправным деянием".
Ранее 19 декабря Аляутдинов сообщил, что Совет улемов разрешил мусульманам в стране заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.
Генеральная прокуратура России, в свою очередь, внесла представление председателю ДУМ о необходимости устранить нарушение закона. Как указали в надзорном ведомстве, фетва — заключение, разрешающее многоженство, противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
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