https://ria.ru/20241226/muftiy-1991533896.html

Муфтий Москвы ответил на критику после слов про Деда Мороза

Муфтий Москвы ответил на критику после слов про Деда Мороза - РИА Новости, 26.12.2024

Муфтий Москвы ответил на критику после слов про Деда Мороза

Зампред Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в интервью РБК заявил о непонимании со стороны члена СПЧ Кирилла Кабанова. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:23:00+03:00

2024-12-26T19:23:00+03:00

2024-12-26T21:59:00+03:00

религия

москва

россия

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ильдар аляутдинов

кирилл кабанов

общество

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в интервью РБК заявил о непонимании со стороны члена СПЧ Кирилла Кабанова.В среду он сказал, что "Дед Мороз и его внучка Снегурочка — вымышленные персонажи, поэтому верующие мусульмане ассоциируют их с мультяшными героями, не более того". После этого заявления и ранних выступлений о многоженстве Кабанов призвал правоохранителей проверить деятельность муфтия и религиозной организации ДУМ России."Возможно, он (Кабанов. — Прим. ред.) не знаком с исламом и его традициями, не изучал богословское заключение о проблематике многоженства и делает выводы только по громким заголовками СМИ. <...> Что касается обсуждений вокруг празднования Нового года, хочу отметить, что для мусульман Дед Мороз и Снегурочка — сказочные персонажи", — пояснил Аляутдинов.Муфтий Москвы добавил, что "неверие в Деда Мороза не является противоправным деянием".Ранее 19 декабря Аляутдинов сообщил, что Совет улемов разрешил мусульманам в стране заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.Генеральная прокуратура России, в свою очередь, внесла представление председателю ДУМ о необходимости устранить нарушение закона. Как указали в надзорном ведомстве, фетва — заключение, разрешающее многоженство, противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

https://ria.ru/20241226/traditsii-1837632806.html

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москва, россия, дед мороз, ильдар аляутдинов, кирилл кабанов, общество