https://ria.ru/20241226/mrot-1991345794.html
Россиянам раскрыли последствия увеличения МРОТ в 2025 году
Россиянам раскрыли последствия увеличения МРОТ в 2025 году - РИА Новости, 26.12.2024
Россиянам раскрыли последствия увеличения МРОТ в 2025 году
Минимальный размер оплаты труда (он же МРОТ) с 1 января 2025 года вырастет на 16,6 процента до 22 440 рублей, из-за этого работодатель может быть вынужден... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T02:15:00+03:00
2024-12-26T02:15:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (он же МРОТ) с 1 января 2025 года вырастет на 16,6 процента до 22 440 рублей, из-за этого работодатель может быть вынужден пересмотреть зарплаты работников, рассказала в интервью агентству "Прайм", эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко."Заработная плата за месяц на условиях полного рабочего дня не может быть ниже установленной величины МРОТ", — объяснила она.Важно понимать, что МРОТ — не только зарплатный минимум. От его величины рассчитывают пособия по больничным, социальные выплаты, налоги и штрафы, а также другие платежи. По закону региональный МРОТ может отличаться от федерального, но лишь в большую сторону. Так, в Магаданской области он составляет 48 105 рублей.Повышение МРОТ потребует от работодателей пересмотра зарплат и иных выплат. Если этого не происходит, а работник работает полный день, следует попросить увеличения. В случае отказа нужно направить жалобу в трудовую инспекцию. Ее рассмотрят и оштрафуют работодателя за необоснованный отказ, а также обяжут устранить нарушение, заключила Дайнеко.
https://ria.ru/20241225/mrot-1798493712.html
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россия, ольга дайнеко, экономика
Россия, Ольга Дайнеко, Экономика
Россиянам раскрыли последствия увеличения МРОТ в 2025 году
Экономист Дайнеко: от величины МРОТ зависят налоги и штрафы