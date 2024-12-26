https://ria.ru/20241226/mrot-1991345794.html

Россиянам раскрыли последствия увеличения МРОТ в 2025 году

Россиянам раскрыли последствия увеличения МРОТ в 2025 году - РИА Новости, 26.12.2024

Россиянам раскрыли последствия увеличения МРОТ в 2025 году

Минимальный размер оплаты труда (он же МРОТ) с 1 января 2025 года вырастет на 16,6 процента до 22 440 рублей, из-за этого работодатель может быть вынужден... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T02:15:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (он же МРОТ) с 1 января 2025 года вырастет на 16,6 процента до 22 440 рублей, из-за этого работодатель может быть вынужден пересмотреть зарплаты работников, рассказала в интервью агентству "Прайм", эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко."Заработная плата за месяц на условиях полного рабочего дня не может быть ниже установленной величины МРОТ", — объяснила она.Важно понимать, что МРОТ — не только зарплатный минимум. От его величины рассчитывают пособия по больничным, социальные выплаты, налоги и штрафы, а также другие платежи. По закону региональный МРОТ может отличаться от федерального, но лишь в большую сторону. Так, в Магаданской области он составляет 48 105 рублей.Повышение МРОТ потребует от работодателей пересмотра зарплат и иных выплат. Если этого не происходит, а работник работает полный день, следует попросить увеличения. В случае отказа нужно направить жалобу в трудовую инспекцию. Ее рассмотрят и оштрафуют работодателя за необоснованный отказ, а также обяжут устранить нарушение, заключила Дайнеко.

https://ria.ru/20241225/mrot-1798493712.html

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россия, ольга дайнеко, экономика