https://ria.ru/20241226/moskva-1991513337.html

В московских аэропортах сняли временные ограничения

В московских аэропортах сняли временные ограничения - РИА Новости, 26.12.2024

В московских аэропортах сняли временные ограничения

В московских аэропортах с 16.39 мск сняли временные ограничения, рассказали в Росавиации. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:40:00+03:00

2024-12-26T17:40:00+03:00

2024-12-26T18:02:00+03:00

жуковский

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

атака беспилотников в казани

безопасность

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В московских аэропортах с 16.39 мск сняли временные ограничения, рассказали в Росавиации."В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский <...> сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (BC)", - говорится в сообщении. Ранее в аэропортах столицы временно остановили прием и отправку рейсов﻿﻿. Сотрудники приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.

https://ria.ru/20241225/kazan-1991175781.html

жуковский

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жуковский, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), атака беспилотников в казани, безопасность