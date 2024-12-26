https://ria.ru/20241226/moskva-1991513337.html
В московских аэропортах сняли временные ограничения
В московских аэропортах сняли временные ограничения - РИА Новости, 26.12.2024
В московских аэропортах сняли временные ограничения
В московских аэропортах с 16.39 мск сняли временные ограничения, рассказали в Росавиации. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:40:00+03:00
2024-12-26T17:40:00+03:00
2024-12-26T18:02:00+03:00
жуковский
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
атака беспилотников в казани
безопасность
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В московских аэропортах с 16.39 мск сняли временные ограничения, рассказали в Росавиации."В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский <...> сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (BC)", - говорится в сообщении. Ранее в аэропортах столицы временно остановили прием и отправку рейсов. Сотрудники приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.
https://ria.ru/20241225/kazan-1991175781.html
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жуковский, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), атака беспилотников в казани, безопасность
Жуковский, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Атака беспилотников в Казани, Безопасность
В московских аэропортах сняли временные ограничения
Росавиация: в московских аэропортах сняли временные ограничения