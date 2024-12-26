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Ракова рассказала, сколько школьников в Москве изучают китайский язык - РИА Новости, 26.12.2024
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11:11 26.12.2024 (обновлено: 12:31 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/moskva-1991397888.html
Ракова рассказала, сколько школьников в Москве изучают китайский язык
Ракова рассказала, сколько школьников в Москве изучают китайский язык - РИА Новости, 26.12.2024
Ракова рассказала, сколько школьников в Москве изучают китайский язык
Московские школьники проявляют высокий интерес к китайскому языку, сейчас его изучают свыше 6 тысяч детей, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:11:00+03:00
2024-12-26T12:31:00+03:00
общество
анастасия ракова
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Московские школьники проявляют высокий интерес к китайскому языку, сейчас его изучают свыше 6 тысяч детей, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Интерес к китайскому языку действительно высок: сегодня его изучают в каждой пятой столичной школе больше 6 тысяч детей", - рассказала Ракова.
https://ria.ru/20241226/moskva-1991392927.html
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общество, анастасия ракова
Общество, Анастасия Ракова
Ракова рассказала, сколько школьников в Москве изучают китайский язык

Заммэра Ракова: в Москве более шести тысяч школьников изучают китайский язык

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковУрок китайского языка в школе №1948
Урок китайского языка в школе №1948 - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Урок китайского языка в школе №1948. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Московские школьники проявляют высокий интерес к китайскому языку, сейчас его изучают свыше 6 тысяч детей, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Интерес к китайскому языку действительно высок: сегодня его изучают в каждой пятой столичной школе больше 6 тысяч детей", - рассказала Ракова.
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