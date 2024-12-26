https://ria.ru/20241226/moskva-1991397888.html

Ракова рассказала, сколько школьников в Москве изучают китайский язык

Ракова рассказала, сколько школьников в Москве изучают китайский язык - РИА Новости, 26.12.2024

Ракова рассказала, сколько школьников в Москве изучают китайский язык

Московские школьники проявляют высокий интерес к китайскому языку, сейчас его изучают свыше 6 тысяч детей, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:11:00+03:00

2024-12-26T11:11:00+03:00

2024-12-26T12:31:00+03:00

общество

анастасия ракова

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Московские школьники проявляют высокий интерес к китайскому языку, сейчас его изучают свыше 6 тысяч детей, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Интерес к китайскому языку действительно высок: сегодня его изучают в каждой пятой столичной школе больше 6 тысяч детей", - рассказала Ракова.

https://ria.ru/20241226/moskva-1991392927.html

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2024

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общество, анастасия ракова