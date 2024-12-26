https://ria.ru/20241226/moskva-1991397888.html
Ракова рассказала, сколько школьников в Москве изучают китайский язык
Ракова рассказала, сколько школьников в Москве изучают китайский язык - РИА Новости, 26.12.2024
Ракова рассказала, сколько школьников в Москве изучают китайский язык
Московские школьники проявляют высокий интерес к китайскому языку, сейчас его изучают свыше 6 тысяч детей, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:11:00+03:00
2024-12-26T11:11:00+03:00
2024-12-26T12:31:00+03:00
общество
анастасия ракова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991417462_0:25:3001:1713_1920x0_80_0_0_b4b500dffb0ae0aa23640e8a92c0d4bf.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Московские школьники проявляют высокий интерес к китайскому языку, сейчас его изучают свыше 6 тысяч детей, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Интерес к китайскому языку действительно высок: сегодня его изучают в каждой пятой столичной школе больше 6 тысяч детей", - рассказала Ракова.
https://ria.ru/20241226/moskva-1991392927.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991417462_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_df71fe91780ea453f6e1b354ab4468ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анастасия ракова
Общество, Анастасия Ракова
Ракова рассказала, сколько школьников в Москве изучают китайский язык
Заммэра Ракова: в Москве более шести тысяч школьников изучают китайский язык