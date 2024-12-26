https://ria.ru/20241226/moskva-1991393572.html

Ракова рассказала, сколько вакансий в Москве не требуют высшего образования

Ракова рассказала, сколько вакансий в Москве не требуют высшего образования - РИА Новости, 26.12.2024

Ракова рассказала, сколько вакансий в Москве не требуют высшего образования

Всего в Москве открыто полмиллиона вакансий, три четверти из них не требуют высшего образования, городу нужны "умные руки", сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:45:00+03:00

2024-12-26T10:45:00+03:00

2024-12-26T10:45:00+03:00

москва

анастасия ракова

общество

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Всего в Москве открыто полмиллиона вакансий, три четверти из них не требуют высшего образования, городу нужны "умные руки", сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам заммэра, столичный рынок труда стал одним из самых больших и диверсифицированных в мире, в экономике города заняты более восьми миллионов человек. В столице на сегодняшний день самый низкий уровень безработицы в истории, он составляет 0,18%. "Сегодня в городе открыто полмиллиона вакансий, три четверти из них не требуют высшего образования, остро нужны "умные руки" - соединение практических навыков и интеллекта", - рассказала Ракова. Она добавила, что Москва прилагает много усилий к повышению престижа среднего профессионального образования, его качеству и наработке студентами практических навыков. "Это крупные инвестиции, новейшее оборудование, практико-производственные площадки, опытные мастера-практики, увеличение бюджетных мест, долгосрочные взаимоотношения с потенциальными работодателями в лице крупнейших компаний и предприятий", - уточнила Ракова.

https://ria.ru/20241226/kadry-1991389699.html

https://ria.ru/20241226/moskva-1991392927.html

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москва, анастасия ракова , общество