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Молдавская оппозиция призвала депутатов вернуться к диалогу с Гагаузией - РИА Новости, 26.12.2024
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16:29 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/moldavija-1991491570.html
Молдавская оппозиция призвала депутатов вернуться к диалогу с Гагаузией
Молдавская оппозиция призвала депутатов вернуться к диалогу с Гагаузией - РИА Новости, 26.12.2024
Молдавская оппозиция призвала депутатов вернуться к диалогу с Гагаузией
Депутат от оппозиционного в Молдавии блока коммунистов и социалистов (БКС) Иванна Кексал призвала вернуться к диалогу депутатов парламентов республики и... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:29:00+03:00
2024-12-26T16:29:00+03:00
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КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Депутат от оппозиционного в Молдавии блока коммунистов и социалистов (БКС) Иванна Кексал призвала вернуться к диалогу депутатов парламентов республики и Гагаузской автономии в рамках межпарламентской согласительной рабочей группы. В четверг парламент собрался на последнее в 2024 году заседание. По случаю 30-летия со дня принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии Кексал выразила искреннюю признательность депутатам парламента 1994 года за их "сложное, но смелое и дальновидное решение о принятии этого закона". "В течение последних десяти лет действовала межпарламентская согласительная рабочая группа, однако год назад депутаты Народного собрания Гагаузии (местный парламент – ред.) отказались от участия в этой площадке, что, по моему мнению, было ошибочным шагом. Сегодня я призываю к скорейшему восстановлению диалога, поскольку накопившиеся за десятилетия нерешенные проблемы продолжают усугубляться и пополняться еще новыми", - заявила Кексал на заседании. Она подчеркнула, что автономия – это не привилегия или особые полномочия по сравнению с другими регионами страны. "Это прежде всего инструмент для сохранения самобытности, инструмент для экономического и политического развития гагаузского народа, который компактно проживает на территории единого и неделимого государства, нашей общей родины – Республики Молдова", - пояснила депутат. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20241223/sandu-1990855645.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду
Молдавская оппозиция призвала депутатов вернуться к диалогу с Гагаузией

Депутат БКС Молдавии Кексал призвала депутатов вернуться к диалогу с Гагаузией

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Депутат от оппозиционного в Молдавии блока коммунистов и социалистов (БКС) Иванна Кексал призвала вернуться к диалогу депутатов парламентов республики и Гагаузской автономии в рамках межпарламентской согласительной рабочей группы.
В четверг парламент собрался на последнее в 2024 году заседание. По случаю 30-летия со дня принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии Кексал выразила искреннюю признательность депутатам парламента 1994 года за их "сложное, но смелое и дальновидное решение о принятии этого закона".
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"В течение последних десяти лет действовала межпарламентская согласительная рабочая группа, однако год назад депутаты Народного собрания Гагаузии (местный парламент – ред.) отказались от участия в этой площадке, что, по моему мнению, было ошибочным шагом. Сегодня я призываю к скорейшему восстановлению диалога, поскольку накопившиеся за десятилетия нерешенные проблемы продолжают усугубляться и пополняться еще новыми", - заявила Кексал на заседании.
Она подчеркнула, что автономия – это не привилегия или особые полномочия по сравнению с другими регионами страны. "Это прежде всего инструмент для сохранения самобытности, инструмент для экономического и политического развития гагаузского народа, который компактно проживает на территории единого и неделимого государства, нашей общей родины – Республики Молдова", - пояснила депутат.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя Санду
 
 
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