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Главе проекта "Архангел" пытались вручить заминированную грамоту
Главе проекта "Архангел" пытались вручить заминированную грамоту - РИА Новости, 26.12.2024
Главе проекта "Архангел" пытались вручить заминированную грамоту
Заминированную грамоту пытались вручить в Москве главе Всероссийского добровольческого проекта "Архангел" Михаилу Филиппову, сообщил РИА Новости основатель... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:18:00+03:00
2024-12-26T15:18:00+03:00
2024-12-26T16:34:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Заминированную грамоту пытались вручить в Москве главе Всероссийского добровольческого проекта "Архангел" Михаилу Филиппову, сообщил РИА Новости основатель центра компетенций "Крымский Беспилотник", куратор всероссийского проекта "Архангел" Виталий Романов. "Главе проекта "Архангел" Михаилу Филиппову пытались вручить заминированную подарочную грамоту. Взрывное устройство было спрятано в рамку с подсветкой", - сказал Романов. По его словам, теракт был предотвращен российскими спецслужбами 22 декабря. "Подрывник и курьер, который доставил грамоту, задержаны. Взрывное устройство разминировали. Пострадавших нет", - сказал Романов. Всероссийский добровольческий проект "Архангел" занимается подготовкой операторов БПЛА. Он создан в 2022 году. В рамках проекта в различных регионах страны открываются центры по обучению пилотированием беспилотниками, а также особенностям работы средств РЭБ.
https://ria.ru/20241220/rassledovanie-1990293678.html
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
Главе проекта "Архангел" пытались вручить заминированную грамоту
Глава проекта "Архангел" Филиппов получил заминированную грамоту в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Заминированную грамоту пытались вручить в Москве главе Всероссийского добровольческого проекта "Архангел" Михаилу Филиппову, сообщил РИА Новости основатель центра компетенций "Крымский Беспилотник", куратор всероссийского проекта "Архангел" Виталий Романов.
"Главе проекта "Архангел" Михаилу Филиппову пытались вручить заминированную подарочную грамоту. Взрывное устройство было спрятано в рамку с подсветкой", - сказал Романов.
По его словам, теракт был предотвращен российскими спецслужбами 22 декабря.
"Подрывник и курьер, который доставил грамоту, задержаны. Взрывное устройство разминировали. Пострадавших нет", - сказал Романов.
Всероссийский добровольческий проект "Архангел" занимается подготовкой операторов БПЛА. Он создан в 2022 году. В рамках проекта в различных регионах страны открываются центры по обучению пилотированием беспилотниками, а также особенностям работы средств РЭБ.