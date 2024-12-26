Рейтинг@Mail.ru
Главе проекта "Архангел" пытались вручить заминированную грамоту - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 26.12.2024 (обновлено: 16:34 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/mina-1991474123.html
Главе проекта "Архангел" пытались вручить заминированную грамоту
Главе проекта "Архангел" пытались вручить заминированную грамоту - РИА Новости, 26.12.2024
Главе проекта "Архангел" пытались вручить заминированную грамоту
Заминированную грамоту пытались вручить в Москве главе Всероссийского добровольческого проекта "Архангел" Михаилу Филиппову, сообщил РИА Новости основатель... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:18:00+03:00
2024-12-26T16:34:00+03:00
москва
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991473495_0:139:1275:856_1920x0_80_0_0_359852b11ab3bb283239aab8564f63d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Заминированную грамоту пытались вручить в Москве главе Всероссийского добровольческого проекта "Архангел" Михаилу Филиппову, сообщил РИА Новости основатель центра компетенций "Крымский Беспилотник", куратор всероссийского проекта "Архангел" Виталий Романов. "Главе проекта "Архангел" Михаилу Филиппову пытались вручить заминированную подарочную грамоту. Взрывное устройство было спрятано в рамку с подсветкой", - сказал Романов. По его словам, теракт был предотвращен российскими спецслужбами 22 декабря. "Подрывник и курьер, который доставил грамоту, задержаны. Взрывное устройство разминировали. Пострадавших нет", - сказал Романов. Всероссийский добровольческий проект "Архангел" занимается подготовкой операторов БПЛА. Он создан в 2022 году. В рамках проекта в различных регионах страны открываются центры по обучению пилотированием беспилотниками, а также особенностям работы средств РЭБ.
https://ria.ru/20241220/rassledovanie-1990293678.html
https://ria.ru/20241226/pokushenie-1991447978.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991473495_0:20:1275:976_1920x0_80_0_0_10a381d8de7e486732f8be80af6e1fb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
Главе проекта "Архангел" пытались вручить заминированную грамоту

Глава проекта "Архангел" Филиппов получил заминированную грамоту в Москве

© Кадр видео из соцсетейЗаминированная грамота, которую пытались вручить в Москве главе добровольческого проекта "Архангел" Михаилу Филиппову
Заминированная грамота, которую пытались вручить в Москве главе добровольческого проекта Архангел Михаилу Филиппову - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Заминированная грамота, которую пытались вручить в Москве главе добровольческого проекта "Архангел" Михаилу Филиппову
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Заминированную грамоту пытались вручить в Москве главе Всероссийского добровольческого проекта "Архангел" Михаилу Филиппову, сообщил РИА Новости основатель центра компетенций "Крымский Беспилотник", куратор всероссийского проекта "Архангел" Виталий Романов.
"Главе проекта "Архангел" Михаилу Филиппову пытались вручить заминированную подарочную грамоту. Взрывное устройство было спрятано в рамку с подсветкой", - сказал Романов.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
В Москве завели дело после "минирования" автомобиля депутата Картаполова
20 декабря, 02:19
По его словам, теракт был предотвращен российскими спецслужбами 22 декабря.
"Подрывник и курьер, который доставил грамоту, задержаны. Взрывное устройство разминировали. Пострадавших нет", - сказал Романов.
Всероссийский добровольческий проект "Архангел" занимается подготовкой операторов БПЛА. Он создан в 2022 году. В рамках проекта в различных регионах страны открываются центры по обучению пилотированием беспилотниками, а также особенностям работы средств РЭБ.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Появились еще два фигуранта в деле о покушении на экс-подполковника СБУ
Вчера, 13:42
 
МоскваПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала