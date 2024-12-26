В Испании в 2024 году погибли почти 10,5 тысячи мигрантов
Caminando Fronteras: в 2024 году на границах Испании погибли 10 457 мигрантов
© AP Photo / Bernat ArmangueСотрудник Испанской Гражданской Гвардии во время прибытия мигрантов в испанский анклав Сеута недалеко от границы с Марокко
© AP Photo / Bernat Armangue
Сотрудник Испанской Гражданской Гвардии во время прибытия мигрантов в испанский анклав Сеута недалеко от границы с Марокко. Архивное фото
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МАДРИД, 26 дек - РИА Новости. Почти 10,5 тысяч человек погибли в 2024 году на границах Испании, что стало самым трагическим показателем в истории, заявила в четверг правозащитная организация, занимающаяся мониторингом миграционных маршрутов, Caminando Fronteras.
"В 2024 году на границах Испании погибли 10 457 человек, что стало самым смертоносным годом в истории страны", - говорится в сообщении организации в социальной сети X.
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Таким образом, в среднем 30 мигрантов, пытавшихся добраться до королевства, погибали каждый день в 2024 году. Отмечается, что наибольшее количество жертв зафиксировано на морских путях, ведущих к Канарским островам, добираясь до которых погибли около 9,7 тысячи человек. Этот маршрут остается одним из самых опасных в мире для мигрантов, пытающихся достичь Европы.
По информации правозащитников, среди погибших насчитываются выходцы из 28 стран, включая более 420 несовершеннолетних и около 1,5 тысячи женщин.
В декабре МВД Испании сообщило, что рекордное число нелегальных мигрантов прибыло в Испанию морским путем за 2024 год. В общей сложности 57 738 нелегалов прибыли на испанское побережье с января по 15 декабря 2024 года, превысив показатель в 57 498 человек, зафиксированный в 2018 году. Эти люди достигли страны на 1 719 лодках. Большинство из них (43 737 человек) высадились на Канарских островах. За первые пятнадцать дней декабря на архипелаг прибыли 2 312 человек.