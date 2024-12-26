Рейтинг@Mail.ru
В Испании в 2024 году погибли почти 10,5 тысячи мигрантов - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/migranty-1991529370.html
В Испании в 2024 году погибли почти 10,5 тысячи мигрантов
В Испании в 2024 году погибли почти 10,5 тысячи мигрантов - РИА Новости, 26.12.2024
В Испании в 2024 году погибли почти 10,5 тысячи мигрантов
Почти 10,5 тысяч человек погибли в 2024 году на границах Испании, что стало самым трагическим показателем в истории, заявила в четверг правозащитная... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T18:48:00+03:00
2024-12-26T18:48:00+03:00
в мире
испания
канарские острова
европа
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733167337_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ec2bfdb95bbf6445d7d3c073dacd0bfe.jpg
МАДРИД, 26 дек - РИА Новости. Почти 10,5 тысяч человек погибли в 2024 году на границах Испании, что стало самым трагическим показателем в истории, заявила в четверг правозащитная организация, занимающаяся мониторингом миграционных маршрутов, Caminando Fronteras. "В 2024 году на границах Испании погибли 10 457 человек, что стало самым смертоносным годом в истории страны", - говорится в сообщении организации в социальной сети X.Таким образом, в среднем 30 мигрантов, пытавшихся добраться до королевства, погибали каждый день в 2024 году. Отмечается, что наибольшее количество жертв зафиксировано на морских путях, ведущих к Канарским островам, добираясь до которых погибли около 9,7 тысячи человек. Этот маршрут остается одним из самых опасных в мире для мигрантов, пытающихся достичь Европы. По информации правозащитников, среди погибших насчитываются выходцы из 28 стран, включая более 420 несовершеннолетних и около 1,5 тысячи женщин. В декабре МВД Испании сообщило, что рекордное число нелегальных мигрантов прибыло в Испанию морским путем за 2024 год. В общей сложности 57 738 нелегалов прибыли на испанское побережье с января по 15 декабря 2024 года, превысив показатель в 57 498 человек, зафиксированный в 2018 году. Эти люди достигли страны на 1 719 лодках. Большинство из них (43 737 человек) высадились на Канарских островах. За первые пятнадцать дней декабря на архипелаг прибыли 2 312 человек.
https://ria.ru/20240925/tunis-1974624888.html
https://ria.ru/20241005/migranty-1976521219.html
испания
канарские острова
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733167337_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_5f639c8582e8fb3a7b969f2aa0b2ffcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, канарские острова, европа, происшествия
В мире, Испания, Канарские острова, Европа, Происшествия
В Испании в 2024 году погибли почти 10,5 тысячи мигрантов

Caminando Fronteras: в 2024 году на границах Испании погибли 10 457 мигрантов

© AP Photo / Bernat ArmangueСотрудник Испанской Гражданской Гвардии во время прибытия мигрантов в испанский анклав Сеута недалеко от границы с Марокко
Сотрудник Испанской Гражданской Гвардии во время прибытия мигрантов в испанский анклав Сеута недалеко от границы с Марокко - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Сотрудник Испанской Гражданской Гвардии во время прибытия мигрантов в испанский анклав Сеута недалеко от границы с Марокко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 26 дек - РИА Новости. Почти 10,5 тысяч человек погибли в 2024 году на границах Испании, что стало самым трагическим показателем в истории, заявила в четверг правозащитная организация, занимающаяся мониторингом миграционных маршрутов, Caminando Fronteras.
"В 2024 году на границах Испании погибли 10 457 человек, что стало самым смертоносным годом в истории страны", - говорится в сообщении организации в социальной сети X.
Восточное побережье Туниса - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Около побережья Туниса погибли не менее 13 мигрантов из Африки
25 сентября, 15:04
Таким образом, в среднем 30 мигрантов, пытавшихся добраться до королевства, погибали каждый день в 2024 году. Отмечается, что наибольшее количество жертв зафиксировано на морских путях, ведущих к Канарским островам, добираясь до которых погибли около 9,7 тысячи человек. Этот маршрут остается одним из самых опасных в мире для мигрантов, пытающихся достичь Европы.
По информации правозащитников, среди погибших насчитываются выходцы из 28 стран, включая более 420 несовершеннолетних и около 1,5 тысячи женщин.
В декабре МВД Испании сообщило, что рекордное число нелегальных мигрантов прибыло в Испанию морским путем за 2024 год. В общей сложности 57 738 нелегалов прибыли на испанское побережье с января по 15 декабря 2024 года, превысив показатель в 57 498 человек, зафиксированный в 2018 году. Эти люди достигли страны на 1 719 лодках. Большинство из них (43 737 человек) высадились на Канарских островах. За первые пятнадцать дней декабря на архипелаг прибыли 2 312 человек.
Лодка с мигрантами - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
При переправе через Ла-Манш погибли несколько мигрантов, в их числе ребенок
5 октября, 15:24
 
В миреИспанияКанарские островаЕвропаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала