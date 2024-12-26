https://ria.ru/20241226/medvedev-1991472045.html

Медведев рассказал о проблеме пребывания семей мигрантов в России

Медведев рассказал о проблеме пребывания семей мигрантов в России - РИА Новости, 26.12.2024

Медведев рассказал о проблеме пребывания семей мигрантов в России

Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов в РФ в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях, особенно если такие... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:07:00+03:00

2024-12-26T15:07:00+03:00

2024-12-26T15:29:00+03:00

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов в РФ в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях, особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не учатся, не желают соблюдать нормы закона, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов создаёт очень серьезную нагрузку на социальную сферу нашей страны, ну, а в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях. Особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются, ну и, по сути, не желают соблюдать нормы российского законодательства", - сказал Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241226/migranty-1991465614.html

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общество, россия, дмитрий медведев