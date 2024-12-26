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Медведев рассказал о проблеме пребывания семей мигрантов в России - РИА Новости, 26.12.2024
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15:07 26.12.2024 (обновлено: 15:29 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/medvedev-1991472045.html
Медведев рассказал о проблеме пребывания семей мигрантов в России
Медведев рассказал о проблеме пребывания семей мигрантов в России - РИА Новости, 26.12.2024
Медведев рассказал о проблеме пребывания семей мигрантов в России
Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов в РФ в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях, особенно если такие... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:07:00+03:00
2024-12-26T15:29:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов в РФ в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях, особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не учатся, не желают соблюдать нормы закона, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов создаёт очень серьезную нагрузку на социальную сферу нашей страны, ну, а в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях. Особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются, ну и, по сути, не желают соблюдать нормы российского законодательства", - сказал Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о проблеме пребывания семей мигрантов в России

Медведев: длительное нахождение семей мигрантов в РФ приводит к напряженности

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам совершенствования миграционного законодательства РФ. 26 декабря 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам совершенствования миграционного законодательства РФ. 26 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам совершенствования миграционного законодательства РФ. 26 декабря 2024
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов в РФ в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях, особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не учатся, не желают соблюдать нормы закона, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов создаёт очень серьезную нагрузку на социальную сферу нашей страны, ну, а в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях. Особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются, ну и, по сути, не желают соблюдать нормы российского законодательства", - сказал Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам совершенствования миграционного законодательства. 26 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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