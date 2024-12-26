https://ria.ru/20241226/medved-1991550994.html

Брошенный в Сочи медведь Винни переехал в вольер в Кавказском заповеднике

Брошенный в Сочи медведь Винни переехал в вольер в Кавказском заповеднике - РИА Новости, 26.12.2024

Брошенный в Сочи медведь Винни переехал в вольер в Кавказском заповеднике

Брошенный почти два года назад в сафари-парке Сочи медведь Винни переселился в построенный специально для него вольер в Кавказском заповеднике, сообщили в... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T20:58:00+03:00

2024-12-26T20:58:00+03:00

2024-12-26T22:03:00+03:00

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КРАСНОДАР, 26 дек — РИА Новости. Брошенный почти два года назад в сафари-парке Сочи медведь Винни переселился в построенный специально для него вольер в Кавказском заповеднике, сообщили в учреждении. "В вольерном комплексе "Лаура" Кавказского заповедника поселился Винни-Пух. Бурый медведь, спасенный из разорившегося сафари-парка в селе Ахштырь, переехал в построенный специально для него вольер", — говорится в заявлении.За свои десять лет Винни-Пух никогда не знал свободы и даже побывал цирковым артистом. Но карьера у него не сложилась, и тогда медведя купили владельцы сафари-парка. После этого он несколько лет жил в тесной клетке зверинца, отметили в заповеднике. Однако в феврале 2023 года частный сафари-парк признали нерентабельным, дорогих животных владельцы распродали, а Винни остался в клетке — "опасный и распространенный хищник оказался невостребованным товаром". "Я 20 лет — за всю историю вольерного комплекса "Лаура" — не принимал более серьезного решения. Медведь — опасный хищник, нам нужно было обеспечить безопасность и медведя, и главное — посетителей вольерного комплекса. <...> Уверен, у Винни здесь будет самая комфортная и сытая жизнь", — отметил директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.Уточняется, что проектирование и строительство вольера площадью 300 метров продолжалось почти год. Это сооружение с двойным ограждением. Специалисты также создали дополнительную меру безопасности — электроизгородь. На территории обустроены две берлоги, утепленные на зиму сеном, игровая горка, качели, есть даже ручей, в котором мишка может плескаться. Отмечается, что переезд Винни из места передержки, где он находился под опекой специалистов Сочинского географического общества, прошло без происшествий. Специалисты считают, что его адаптация пройдет быстро, учитывая биографию животного, которое никогда не жило в дикой природе.

https://ria.ru/20241226/medved-1991376555.html

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сочи, кавказский заповедник