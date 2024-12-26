https://ria.ru/20241226/medved-1991376555.html

Медведь Гром из Московского зоопарка впал в зимнюю спячку

Медведь Гром из Московского зоопарка впал в зимнюю спячку - РИА Новости, 26.12.2024

Медведь Гром из Московского зоопарка впал в зимнюю спячку

Медведь Гром, спасенный в Донбассе в 2022 году и теперь живущий в Московском зоопарке, впал в зимнюю спячку, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T09:33:00+03:00

2024-12-26T09:33:00+03:00

2024-12-26T09:33:00+03:00

хорошие новости

московский зоопарк

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978565315_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3035d94a8f768fe7ebef4e397986a8ba.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Медведь Гром, спасенный в Донбассе в 2022 году и теперь живущий в Московском зоопарке, впал в зимнюю спячку, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Бурый медведь Гром, который осенью этого года переехал на городскую территорию зоопарка, впал в зимнюю спячку. Это говорит о том, что наш косолапый привык к новому месту и комфортно себя здесь чувствует. Зоологи и киперы приложили максимум усилий для адаптации нашего богатыря. К зимнему сезону Гром усиленно наедал вес и к началу спячки весил около 380 килограммов", - говорится в сообщении. Отмечается, что бурый медведь прибыл на подмосковную территорию зоопарка осенью 2022 года. Тогда его вывезли из города Кременная в ЛНР. Там Гром жил на территории пивного завода, о нем заботились сотрудники. Насколько известно, медведь никогда не впадал в спячку. "В конце 2022 года косолапый поселился в тихом уголке центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Зоологи окружили его любовью и заботой и именно там Гром впервые успешно ушел в зимнюю спячку", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241217/manul-1989668933.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский зоопарк, москва, общество