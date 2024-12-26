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Медведь Гром из Московского зоопарка впал в зимнюю спячку - РИА Новости, 26.12.2024
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09:33 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/medved-1991376555.html
Медведь Гром из Московского зоопарка впал в зимнюю спячку
Медведь Гром из Московского зоопарка впал в зимнюю спячку - РИА Новости, 26.12.2024
Медведь Гром из Московского зоопарка впал в зимнюю спячку
Медведь Гром, спасенный в Донбассе в 2022 году и теперь живущий в Московском зоопарке, впал в зимнюю спячку, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T09:33:00+03:00
2024-12-26T09:33:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Медведь Гром, спасенный в Донбассе в 2022 году и теперь живущий в Московском зоопарке, впал в зимнюю спячку, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Бурый медведь Гром, который осенью этого года переехал на городскую территорию зоопарка, впал в зимнюю спячку. Это говорит о том, что наш косолапый привык к новому месту и комфортно себя здесь чувствует. Зоологи и киперы приложили максимум усилий для адаптации нашего богатыря. К зимнему сезону Гром усиленно наедал вес и к началу спячки весил около 380 килограммов", - говорится в сообщении. Отмечается, что бурый медведь прибыл на подмосковную территорию зоопарка осенью 2022 года. Тогда его вывезли из города Кременная в ЛНР. Там Гром жил на территории пивного завода, о нем заботились сотрудники. Насколько известно, медведь никогда не впадал в спячку. "В конце 2022 года косолапый поселился в тихом уголке центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Зоологи окружили его любовью и заботой и именно там Гром впервые успешно ушел в зимнюю спячку", - добавляется в сообщении.
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московский зоопарк, москва, общество
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва, Общество
Медведь Гром из Московского зоопарка впал в зимнюю спячку

В Московском зоопарке спасенный в Донбассе медведь Гром впал в зимнюю спячку

© Фото : Московский зоопаркМедведь Гром
Медведь Гром - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : Московский зоопарк
Медведь Гром. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Медведь Гром, спасенный в Донбассе в 2022 году и теперь живущий в Московском зоопарке, впал в зимнюю спячку, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"Бурый медведь Гром, который осенью этого года переехал на городскую территорию зоопарка, впал в зимнюю спячку. Это говорит о том, что наш косолапый привык к новому месту и комфортно себя здесь чувствует. Зоологи и киперы приложили максимум усилий для адаптации нашего богатыря. К зимнему сезону Гром усиленно наедал вес и к началу спячки весил около 380 килограммов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бурый медведь прибыл на подмосковную территорию зоопарка осенью 2022 года. Тогда его вывезли из города Кременная в ЛНР. Там Гром жил на территории пивного завода, о нем заботились сотрудники. Насколько известно, медведь никогда не впадал в спячку.
"В конце 2022 года косолапый поселился в тихом уголке центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Зоологи окружили его любовью и заботой и именно там Гром впервые успешно ушел в зимнюю спячку", - добавляется в сообщении.
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