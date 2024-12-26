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В Орловской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 26.12.2024
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16:23 26.12.2024 (обновлено: 16:24 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/mchs-1991490617.html
В Орловской области отменили ракетную опасность
В Орловской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 26.12.2024
В Орловской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Орловской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:23:00+03:00
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орловская область
россия
безопасность
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ТУЛА, 26 дек – РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Орловской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. Опасность ракетного удара в регионе объявили в 15.36, а отменили через 22 минуты. "Орловская область: отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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орловская область, россия, безопасность
Орловская область, Россия, Безопасность
В Орловской области отменили ракетную опасность

МЧС: в Орловской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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ТУЛА, 26 дек – РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Орловской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.
Опасность ракетного удара в регионе объявили в 15.36, а отменили через 22 минуты.
"Орловская область: отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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