https://ria.ru/20241226/mchs-1991490617.html
В Орловской области отменили ракетную опасность
В Орловской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 26.12.2024
В Орловской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Орловской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:23:00+03:00
2024-12-26T16:23:00+03:00
2024-12-26T16:24:00+03:00
орловская область
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ТУЛА, 26 дек – РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Орловской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. Опасность ракетного удара в регионе объявили в 15.36, а отменили через 22 минуты. "Орловская область: отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241226/bespilotniki-1991421968.html
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орловская область, россия, безопасность
Орловская область, Россия, Безопасность
В Орловской области отменили ракетную опасность
МЧС: в Орловской области отменили ракетную опасность