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На Кубань прибыла установка для откачки нефтепродуктов из затонувших судов - РИА Новости, 26.12.2024
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22:12 26.12.2024 (обновлено: 22:58 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/mazut-1991563048.html
На Кубань прибыла установка для откачки нефтепродуктов из затонувших судов
На Кубань прибыла установка для откачки нефтепродуктов из затонувших судов - РИА Новости, 26.12.2024
На Кубань прибыла установка для откачки нефтепродуктов из затонувших судов
Установка для откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров прибыла в Краснодарский край, сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T22:12:00+03:00
2024-12-26T22:58:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
краснодарский край
происшествия
керченский пролив
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КРАСНОДАР, 26 дек — РИА Новости. Установка для откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров прибыла в Краснодарский край, сообщили в региональном оперштабе.&quot;На территорию Азово-Черноморского флота Морспасслужбы привезли специальную установку, которая предназначена для откачки нефтепродуктов из затонувших судов. С ней прибыли эксперты Морспасслужбы Балтийского филиала&quot;, — сказали там.Сейчас оборудование разгружают и готовят к испытаниям на берегу.В четверг в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Крушение двух танкеров в Керченском проливеДва танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов.Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитана "Волгонефти-212" суд отправил под стражу, а капитана "Волгонефти-239" — под домашний арест.В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута — по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн.
https://ria.ru/20241226/kuban-1991475461.html
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россия
краснодарский край
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крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, краснодарский край, происшествия, керченский пролив
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия, Краснодарский край, Происшествия, Керченский пролив
На Кубань прибыла установка для откачки нефтепродуктов из затонувших судов

На Кубани готовят к испытаниям установку для откачки мазута из затонувших судов

© Кадр видео из соцсетейНефтепродукты вынесло на побережье Кубани после крушения танкеров в районе Керченского пролива
Нефтепродукты вынесло на побережье Кубани после крушения танкеров в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Нефтепродукты вынесло на побережье Кубани после крушения танкеров в районе Керченского пролива
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КРАСНОДАР, 26 дек — РИА Новости. Установка для откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров прибыла в Краснодарский край, сообщили в региональном оперштабе.
«

"На территорию Азово-Черноморского флота Морспасслужбы привезли специальную установку, которая предназначена для откачки нефтепродуктов из затонувших судов. С ней прибыли эксперты Морспасслужбы Балтийского филиала", — сказали там.

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Сейчас оборудование разгружают и готовят к испытаниям на берегу.
В четверг в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

Крушение двух танкеров в Керченском проливе

Два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов.
Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитана "Волгонефти-212" суд отправил под стражу, а капитана "Волгонефти-239" — под домашний арест.
В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута — по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн.
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Крушение двух танкеров в Керченском проливеРоссияКраснодарский крайПроисшествияКерченский пролив
 
 
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