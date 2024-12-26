https://ria.ru/20241226/mazut-1991563048.html

На Кубань прибыла установка для откачки нефтепродуктов из затонувших судов

На Кубань прибыла установка для откачки нефтепродуктов из затонувших судов - РИА Новости, 26.12.2024

На Кубань прибыла установка для откачки нефтепродуктов из затонувших судов

Установка для откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров прибыла в Краснодарский край, сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T22:12:00+03:00

2024-12-26T22:12:00+03:00

2024-12-26T22:58:00+03:00

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

краснодарский край

происшествия

керченский пролив

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КРАСНОДАР, 26 дек — РИА Новости. Установка для откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров прибыла в Краснодарский край, сообщили в региональном оперштабе."На территорию Азово-Черноморского флота Морспасслужбы привезли специальную установку, которая предназначена для откачки нефтепродуктов из затонувших судов. С ней прибыли эксперты Морспасслужбы Балтийского филиала", — сказали там.Сейчас оборудование разгружают и готовят к испытаниям на берегу.В четверг в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Крушение двух танкеров в Керченском проливеДва танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов.Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитана "Волгонефти-212" суд отправил под стражу, а капитана "Волгонефти-239" — под домашний арест.В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута — по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн.

https://ria.ru/20241226/kuban-1991475461.html

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россия

краснодарский край

керченский пролив

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крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, краснодарский край, происшествия, керченский пролив