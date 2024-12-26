https://ria.ru/20241226/manturov-1991398123.html

Мантуров рассказал о росте производства вооружения в 2024 году

Мантуров рассказал о росте производства вооружения в 2024 году - РИА Новости, 26.12.2024

Мантуров рассказал о росте производства вооружения в 2024 году

Основной объем вооружения, заложенного на 2024 год, уже поставлен в российские войска, производство боевой авиации и бронетанковой техники выросло в 2,5 раза,... РИА Новости, 26.12.2024

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безопасность

россия

денис мантуров

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Основной объем вооружения, заложенного на 2024 год, уже поставлен в российские войска, производство боевой авиации и бронетанковой техники выросло в 2,5 раза, некоторых видов артиллерийского вооружения – в 15 раз, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Что касается тех объемов, которые были заложены по графику особо востребованных образцов вооружения на текущий год, основной объем весь уже поставлен. По каким-то позициям есть существенное даже перевыполнение", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, графики поставок на 2025 год уже сверстаны, на 2026 год - формируются. "Что касается таких, наверное, базовых показателей, то если брать боевую авиацию рост составил в 2,5 раза, по бронетанковой технике - в 2,5 раза, по легкобронной технике - в 4 раза. Что касается артиллерии, по некоторым позициям - это свыше 15 раз. То есть, показатели существенные", - сообщил первый вице-премьер.

https://ria.ru/20240524/oborona-1948102925.html

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безопасность, россия, денис мантуров