https://ria.ru/20241226/lukashevich-1991362281.html

Лукашевич назвал нового представителя ОБСЕ по вопросам СМИ адекватным

Лукашевич назвал нового представителя ОБСЕ по вопросам СМИ адекватным - РИА Новости, 26.12.2024

Лукашевич назвал нового представителя ОБСЕ по вопросам СМИ адекватным

Новый представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Ян Броту - адекватный, но оставленные его предшественницей проблемы объемны, офис занимался политиканством, заявил РИА... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T07:48:00+03:00

2024-12-26T07:48:00+03:00

2024-12-26T07:50:00+03:00

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ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Новый представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Ян Броту - адекватный, но оставленные его предшественницей проблемы объемны, офис занимался политиканством, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Что касается представителя по вопросам СМИ, то задача тоже предельно серьезная. На этот институт избран, на мой взгляд, достойный дипломат - господин Ян Броту из Норвегии. Он отлично зарекомендовал себя по работе в двух миссиях - в Приштине и сейчас в Белграде. Мы давно знакомы, у меня с ним хорошие личные контакты. Он достаточно трезво мыслящий и адекватный человек, несмотря на то, что выходец из натовской страны. Не все натовцы такие твердолобые и недалекие", - сказал Лукашевич.Дипломат добавил, что среди выходцев из стран НАТО "есть внятные и интеллигентные люди, с которыми вполне можно работать"."Но проблемы, которые запустила его предшественница, объемны. Этот институт уникален, однако по сути офис стал заниматься политиканством, опять же против России, против интересов нашего журналистского сообщества, не замечая того, как на Западе расправляются с российскими СМИ. Практически все российские медиа там уничтожены. Даже в Вене вы видите, что работает только один российский представитель СМИ. Это абсолютно ненормальная ситуация", - заключил дипломат.В ходе прошедшего на Мальте СМИД были согласованы новые руководители ключевых институтов ОБСЕ.Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который является центральным директивным и руководящим органом организации, проходил на Мальте 5-6 декабря. Следующий СМИД должен пройти в Вене.

https://ria.ru/20241226/obse-1991361948.html

https://ria.ru/20241226/obse-1991359343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, обсе, в мире, александр лукашевич, вена, мальта, нато