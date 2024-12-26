Лукашевич назвал нового представителя ОБСЕ по вопросам СМИ адекватным
Лукашевич: офис прошлого представителя ОБСЕ по СМИ занимался политиканством
© AP Photo / Heinz-Peter BaderОператор снимает логотип ОБСЕ
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Оператор снимает логотип ОБСЕ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Новый представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Ян Броту - адекватный, но оставленные его предшественницей проблемы объемны, офис занимался политиканством, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Что касается представителя по вопросам СМИ, то задача тоже предельно серьезная. На этот институт избран, на мой взгляд, достойный дипломат - господин Ян Броту из Норвегии. Он отлично зарекомендовал себя по работе в двух миссиях - в Приштине и сейчас в Белграде. Мы давно знакомы, у меня с ним хорошие личные контакты. Он достаточно трезво мыслящий и адекватный человек, несмотря на то, что выходец из натовской страны. Не все натовцы такие твердолобые и недалекие", - сказал Лукашевич.
Дипломат добавил, что среди выходцев из стран НАТО "есть внятные и интеллигентные люди, с которыми вполне можно работать".
"Но проблемы, которые запустила его предшественница, объемны. Этот институт уникален, однако по сути офис стал заниматься политиканством, опять же против России, против интересов нашего журналистского сообщества, не замечая того, как на Западе расправляются с российскими СМИ. Практически все российские медиа там уничтожены. Даже в Вене вы видите, что работает только один российский представитель СМИ. Это абсолютно ненормальная ситуация", - заключил дипломат.
Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который является центральным директивным и руководящим органом организации, проходил на Мальте 5-6 декабря. Следующий СМИД должен пройти в Вене.