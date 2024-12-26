https://ria.ru/20241226/lukashenko-1991539563.html

Лукашенко завершил программу своего визита в Россию

Лукашенко завершил программу своего визита в Россию - РИА Новости, 26.12.2024

Лукашенко завершил программу своего визита в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил программу своего рабочего визита в РФ, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала "Пул РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:55:00+03:00

2024-12-26T19:55:00+03:00

2024-12-26T19:55:00+03:00

в мире

белоруссия

россия

александр лукашенко

евразийский экономический союз

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МИНСК, 26 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил программу своего рабочего визита в РФ, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала "Пул Первого". Лукашенко 25 декабря прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите Содружества Независимых Государств, а на следующий день - в саммите Евразийского экономического союза. "Мероприятия завершены. Кортеж Первого (Лукашенко – ред.) взял курс на аэропорт", - говорится в сообщении. Отмечается, что в четверг в общей сложности лидеры стран ЕАЭС провели вместе 5 часов 45 минут. Сначала в четверг прошел саммит ЕАЭС в узком и расширенном форматах, а затем общение лидеров продолжилось во время рабочего обеда.

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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, евразийский экономический союз