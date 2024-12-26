Лукашенко завершил программу своего визита в Россию
Лукашенко завершил программу своего рабочего визита в Россию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственного Договора о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственного Договора о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства
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МИНСК, 26 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил программу своего рабочего визита в РФ, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала "Пул Первого".
Лукашенко 25 декабря прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите Содружества Независимых Государств, а на следующий день - в саммите Евразийского экономического союза.
"Мероприятия завершены. Кортеж Первого (Лукашенко – ред.) взял курс на аэропорт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в четверг в общей сложности лидеры стран ЕАЭС провели вместе 5 часов 45 минут. Сначала в четверг прошел саммит ЕАЭС в узком и расширенном форматах, а затем общение лидеров продолжилось во время рабочего обеда.