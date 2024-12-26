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Лукашенко завершил программу своего визита в Россию - РИА Новости, 26.12.2024
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19:55 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/lukashenko-1991539563.html
Лукашенко завершил программу своего визита в Россию
Лукашенко завершил программу своего визита в Россию - РИА Новости, 26.12.2024
Лукашенко завершил программу своего визита в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил программу своего рабочего визита в РФ, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала "Пул РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:55:00+03:00
2024-12-26T19:55:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
евразийский экономический союз
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МИНСК, 26 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил программу своего рабочего визита в РФ, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала "Пул Первого". Лукашенко 25 декабря прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите Содружества Независимых Государств, а на следующий день - в саммите Евразийского экономического союза. "Мероприятия завершены. Кортеж Первого (Лукашенко – ред.) взял курс на аэропорт", - говорится в сообщении. Отмечается, что в четверг в общей сложности лидеры стран ЕАЭС провели вместе 5 часов 45 минут. Сначала в четверг прошел саммит ЕАЭС в узком и расширенном форматах, а затем общение лидеров продолжилось во время рабочего обеда.
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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, евразийский экономический союз
В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз
Лукашенко завершил программу своего визита в Россию

Лукашенко завершил программу своего рабочего визита в Россию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственного Договора о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственного Договора о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственного Договора о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства
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МИНСК, 26 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил программу своего рабочего визита в РФ, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала "Пул Первого".
Лукашенко 25 декабря прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите Содружества Независимых Государств, а на следующий день - в саммите Евразийского экономического союза.
"Мероприятия завершены. Кортеж Первого (Лукашенко – ред.) взял курс на аэропорт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в четверг в общей сложности лидеры стран ЕАЭС провели вместе 5 часов 45 минут. Сначала в четверг прошел саммит ЕАЭС в узком и расширенном форматах, а затем общение лидеров продолжилось во время рабочего обеда.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальной встрече глав делегаций государств-участников СНГ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Путин ответил на слова Лукашенко о поставках "Орешника"
Вчера, 17:37
 
В миреБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союз
 
 
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