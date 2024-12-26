https://ria.ru/20241226/lukashenko-1991501161.html

Минск готов разместить больше десятка "Орешников", заявил Лукашенко

Минск готов разместить больше десятка "Орешников", заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.12.2024

Минск готов разместить больше десятка "Орешников", заявил Лукашенко

Белоруссия готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник", заявил президент республики Александр Лукашенко... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:10:00+03:00

2024-12-26T17:10:00+03:00

2024-12-26T18:28:00+03:00

в мире

белоруссия

александр лукашенко

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

курская область

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек — РИА Новости. Белоруссия готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник", заявил президент республики Александр Лукашенко корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, который опубликовал видео в Telegram-канале."Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить — разместим и больше", — отметил глава государства. В этот момент Лукашенко повернулся к подошедшему к нему Владимиру Путину и повторил ранее сказанное."Ну, десять-то вы уж куда", — произнес с улыбкой российский лидер."Ну, с запасом", — ответил его белорусский коллега. После этого они оба рассмеялись.В начале декабря в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко попросил разместить новейшее вооружение, включая систему "Орешник", на территории республики. Путин, в свою очередь, отметил, что считает возможным сделать это во второй половине 2025 года.О первом применении новейшей ракеты президент заявил в обращении к россиянам 21 ноября. Это произошло после того, как киевский режим атаковал объекты в Брянской и Курской областях с помощью американских дальнобойных ATACMS и британских Storm Shadow. В ответ российские войска нанесли комбинированный удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производил ракетную технику и вооружения. Это в том числе стало испытанием в боевых условиях системы "Орешник" — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241207/oreshnik-1987891178.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, курская область