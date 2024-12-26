https://ria.ru/20241226/lukashenko-1991501161.html
Минск готов разместить больше десятка "Орешников", заявил Лукашенко
Минск готов разместить больше десятка "Орешников", заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.12.2024
Минск готов разместить больше десятка "Орешников", заявил Лукашенко
Белоруссия готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник", заявил президент республики Александр Лукашенко... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:10:00+03:00
2024-12-26T17:10:00+03:00
2024-12-26T18:28:00+03:00
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белоруссия
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек — РИА Новости. Белоруссия готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник", заявил президент республики Александр Лукашенко корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, который опубликовал видео в Telegram-канале."Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить — разместим и больше", — отметил глава государства. В этот момент Лукашенко повернулся к подошедшему к нему Владимиру Путину и повторил ранее сказанное."Ну, десять-то вы уж куда", — произнес с улыбкой российский лидер."Ну, с запасом", — ответил его белорусский коллега. После этого они оба рассмеялись.В начале декабря в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко попросил разместить новейшее вооружение, включая систему "Орешник", на территории республики. Путин, в свою очередь, отметил, что считает возможным сделать это во второй половине 2025 года.О первом применении новейшей ракеты президент заявил в обращении к россиянам 21 ноября. Это произошло после того, как киевский режим атаковал объекты в Брянской и Курской областях с помощью американских дальнобойных ATACMS и британских Storm Shadow. В ответ российские войска нанесли комбинированный удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производил ракетную технику и вооружения. Это в том числе стало испытанием в боевых условиях системы "Орешник" — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Лукашенко о размещении комплексов "Орешника" в Белоруссии
Лукашенко о размещении комплексов "Орешника" в Белоруссии
2024-12-26T17:10
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PT0M13S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991519805_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e77e8a9ab261b69d5d2e7eb6ed1edd27.jpg
Путин: шансов сбить "Орешник" ни у кого нет
Шансов сбить "Орешник" ни у кого нет, заявил Путин и рассказал про дальность этих ракет.
2024-12-26T17:10
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, курская область
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Курская область
Минск готов разместить больше десятка "Орешников", заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия может разместить больше десятка "Орешников" при желании РФ
ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек — РИА Новости.
Белоруссия готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник", заявил президент республики Александр Лукашенко корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, который опубликовал видео в Telegram-канале
.
"Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить — разместим и больше", — отметил глава государства.
В этот момент Лукашенко повернулся к подошедшему к нему Владимиру Путину и повторил ранее сказанное.
"Ну, десять-то вы уж куда", — произнес с улыбкой российский лидер.
"Ну, с запасом", — ответил его белорусский коллега. После этого они оба рассмеялись.
В начале декабря в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко попросил разместить новейшее вооружение, включая систему "Орешник", на территории республики. Путин, в свою очередь, отметил, что считает возможным сделать это во второй половине 2025 года.
О первом применении новейшей ракеты президент заявил в обращении к россиянам 21 ноября. Это произошло после того, как киевский режим атаковал объекты в Брянской и Курской областях с помощью американских дальнобойных ATACMS и британских Storm Shadow. В ответ российские войска нанесли комбинированный удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производил ракетную технику и вооружения. Это в том числе стало испытанием в боевых условиях системы "Орешник" — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.