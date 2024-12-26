Рейтинг@Mail.ru
В Литве призвали НАТО усилить защиту морской инфраструктуры - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/litva-1991537917.html
В Литве призвали НАТО усилить защиту морской инфраструктуры
В Литве призвали НАТО усилить защиту морской инфраструктуры - РИА Новости, 26.12.2024
В Литве призвали НАТО усилить защиту морской инфраструктуры
Президент Литвы Гитанас Науседа и глава МИД Кестутис Будрис после инцидентов с повреждениями подводных кабелей в Балтийском море призвали НАТО принять меры по... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:48:00+03:00
2024-12-26T19:48:00+03:00
в мире
финляндия
литва
балтийское море
гитанас науседа
мария захарова
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155342/99/1553429920_0:98:2152:1309_1920x0_80_0_0_866a6a9905e17fc3bfb1858c5905baef.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа и глава МИД Кестутис Будрис после инцидентов с повреждениями подводных кабелей в Балтийском море призвали НАТО принять меры по защите морской инфраструктуры. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна. "Защита морской инфраструктуры должна быть поднята как на уровне #НАТО, так и на двусторонней основе в качестве ключевого приоритета в сотрудничестве на Балтийском море", - написал Науседа в соцсети Х. По словам литовского президента, случаи обрыва кабелей на Балтике "больше не кажутся совпадением". "Растущее число подводных инцидентов в Балтийском море, затрагивающих критически важную инфраструктуру, должно послужить суровым и срочным предупреждением как для НАТО, так и для ЕС... Должны быть задействованы все механизмы в рамках НАТО, международные и региональные форматы безопасности. Также необходимо обсудить обновление правил навигации в мелководных морях", - написал в соцсети Х Будрис. Он добавил, что Литва в контакте с партнерами из Эстонии и Финляндии в связи с инцидентом на кабеле EstLink2 и готова оказать поддержку в расследовании. В настоящее время между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой. Финская компания-оператор Cinia Oy сообщила 18 ноября о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией, кабель выведен из строя. Позднее литовские и шведские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует обрыв кабеля C-Lion1 как причинение вреда и вмешательство в работу коммуникаций. Прокуратура Швеции начала предварительное расследование повреждений, квалифицировав их как диверсию. Газета Financial Times ранее сообщала, что Швеция изучает причастность китайского сухогруза Yi Peng 3 к разрыву кабелей в Балтийском море. По данным газеты, сухогруз шёл из российского порта Усть-Луга в египетский город Порт-Саид и проходил недалеко от мест, где были повреждены кабели между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой, примерно в то же время, когда произошли инциденты. Немецкое издание Bild утверждает, что капитаном китайского судна был гражданин РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.
https://ria.ru/20241226/estoniya-1991510596.html
https://ria.ru/20241218/kabel-1989929767.html
https://ria.ru/20241213/astana-1989140771.html
финляндия
литва
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155342/99/1553429920_0:1:2152:1615_1920x0_80_0_0_c7ade282b61a1768aea53bcedf1ebd58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, литва, балтийское море, гитанас науседа, мария захарова, нато, евросоюз, bild, происшествия
В мире, Финляндия, Литва, Балтийское море, Гитанас Науседа, Мария Захарова, НАТО, Евросоюз, Bild, Происшествия
В Литве призвали НАТО усилить защиту морской инфраструктуры

Президент Литвы Науседа призвал НАТО принять меры по защите морских объектов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа и глава МИД Кестутис Будрис после инцидентов с повреждениями подводных кабелей в Балтийском море призвали НАТО принять меры по защите морской инфраструктуры.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
МИД Эстонии прокомментировал инцидент с кабелем EstLink 2
Вчера, 17:33
"Защита морской инфраструктуры должна быть поднята как на уровне #НАТО, так и на двусторонней основе в качестве ключевого приоритета в сотрудничестве на Балтийском море", - написал Науседа в соцсети Х.
По словам литовского президента, случаи обрыва кабелей на Балтике "больше не кажутся совпадением". "Растущее число подводных инцидентов в Балтийском море, затрагивающих критически важную инфраструктуру, должно послужить суровым и срочным предупреждением как для НАТО, так и для ЕС... Должны быть задействованы все механизмы в рамках НАТО, международные и региональные форматы безопасности. Также необходимо обсудить обновление правил навигации в мелководных морях", - написал в соцсети Х Будрис.
Он добавил, что Литва в контакте с партнерами из Эстонии и Финляндии в связи с инцидентом на кабеле EstLink2 и готова оказать поддержку в расследовании.
В настоящее время между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Президент Финляндии не считает Россию виновной в повреждении кабелей
18 декабря, 15:28
Финская компания-оператор Cinia Oy сообщила 18 ноября о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией, кабель выведен из строя. Позднее литовские и шведские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует обрыв кабеля C-Lion1 как причинение вреда и вмешательство в работу коммуникаций. Прокуратура Швеции начала предварительное расследование повреждений, квалифицировав их как диверсию.
Газета Financial Times ранее сообщала, что Швеция изучает причастность китайского сухогруза Yi Peng 3 к разрыву кабелей в Балтийском море. По данным газеты, сухогруз шёл из российского порта Усть-Луга в египетский город Порт-Саид и проходил недалеко от мест, где были повреждены кабели между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой, примерно в то же время, когда произошли инциденты. Немецкое издание Bild утверждает, что капитаном китайского судна был гражданин РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.
Астана - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Центр Астаны остался без света из-за хищения кабелей
13 декабря, 19:42
 
В миреФинляндияЛитваБалтийское мореГитанас НауседаМария ЗахароваНАТОЕвросоюзBildПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала