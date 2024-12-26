https://ria.ru/20241226/litva-1991537917.html

В Литве призвали НАТО усилить защиту морской инфраструктуры

В Литве призвали НАТО усилить защиту морской инфраструктуры - РИА Новости, 26.12.2024

В Литве призвали НАТО усилить защиту морской инфраструктуры

Президент Литвы Гитанас Науседа и глава МИД Кестутис Будрис после инцидентов с повреждениями подводных кабелей в Балтийском море призвали НАТО принять меры по... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:48:00+03:00

2024-12-26T19:48:00+03:00

2024-12-26T19:48:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа и глава МИД Кестутис Будрис после инцидентов с повреждениями подводных кабелей в Балтийском море призвали НАТО принять меры по защите морской инфраструктуры. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна. "Защита морской инфраструктуры должна быть поднята как на уровне #НАТО, так и на двусторонней основе в качестве ключевого приоритета в сотрудничестве на Балтийском море", - написал Науседа в соцсети Х. По словам литовского президента, случаи обрыва кабелей на Балтике "больше не кажутся совпадением". "Растущее число подводных инцидентов в Балтийском море, затрагивающих критически важную инфраструктуру, должно послужить суровым и срочным предупреждением как для НАТО, так и для ЕС... Должны быть задействованы все механизмы в рамках НАТО, международные и региональные форматы безопасности. Также необходимо обсудить обновление правил навигации в мелководных морях", - написал в соцсети Х Будрис. Он добавил, что Литва в контакте с партнерами из Эстонии и Финляндии в связи с инцидентом на кабеле EstLink2 и готова оказать поддержку в расследовании. В настоящее время между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой. Финская компания-оператор Cinia Oy сообщила 18 ноября о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией, кабель выведен из строя. Позднее литовские и шведские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует обрыв кабеля C-Lion1 как причинение вреда и вмешательство в работу коммуникаций. Прокуратура Швеции начала предварительное расследование повреждений, квалифицировав их как диверсию. Газета Financial Times ранее сообщала, что Швеция изучает причастность китайского сухогруза Yi Peng 3 к разрыву кабелей в Балтийском море. По данным газеты, сухогруз шёл из российского порта Усть-Луга в египетский город Порт-Саид и проходил недалеко от мест, где были повреждены кабели между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой, примерно в то же время, когда произошли инциденты. Немецкое издание Bild утверждает, что капитаном китайского судна был гражданин РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.

https://ria.ru/20241226/estoniya-1991510596.html

https://ria.ru/20241218/kabel-1989929767.html

https://ria.ru/20241213/astana-1989140771.html

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в мире, финляндия, литва, балтийское море, гитанас науседа, мария захарова, нато, евросоюз, bild, происшествия