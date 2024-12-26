Жительница Льгова рассказала о ракетной атаке со стороны ВСУ
Жительница Льгова рассказала, что атака ВСУ застала ее внука во время урока
© Кадр видео из соцсетейПоследствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
© Кадр видео из соцсетей
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 26 дек - РИА Новости. Жительница курского Льгова Любовь Борзых рассказала журналистам, что ракетная атака со стороны ВСУ застала ее внука в квартире, когда тот дистанционно занимался на школьном уроке, в комнате, где сидел ребенок, выбило окна.
"Мы пошли, значит, в деревню с мамой и услышали взрывы, несколько взрывов... Тут звонит мне внук, говорит: "Бабушка, мне... страшно, окна высыпались"... Он сидел занимался на дистанционке (дистанционное обучение - ред.). Ну и прибежала, быстро всё собрали... Всё побито: и окна, и стекла. И кот там остался Тимка", - рассказала женщина.
Правительство Курской области сообщало, что утром в среду со стороны ВСУ обстрелян город Льгов. По данным врио губернатора Александра Хинштейна, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 43 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
При обстреле Льгова погибли четыре человека
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