https://ria.ru/20241226/lgov-1991353707.html

Жительница Льгова рассказала о ракетной атаке со стороны ВСУ

Жительница Льгова рассказала о ракетной атаке со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024

Жительница Льгова рассказала о ракетной атаке со стороны ВСУ

Жительница курского Льгова Любовь Борзых рассказала журналистам, что ракетная атака со стороны ВСУ застала ее внука в квартире, когда тот дистанционно занимался РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T03:57:00+03:00

2024-12-26T03:57:00+03:00

2024-12-26T06:54:00+03:00

россия

курская область

льгов

владимир путин

александр хинштейн

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 26 дек - РИА Новости. Жительница курского Льгова Любовь Борзых рассказала журналистам, что ракетная атака со стороны ВСУ застала ее внука в квартире, когда тот дистанционно занимался на школьном уроке, в комнате, где сидел ребенок, выбило окна. "Мы пошли, значит, в деревню с мамой и услышали взрывы, несколько взрывов... Тут звонит мне внук, говорит: "Бабушка, мне... страшно, окна высыпались"... Он сидел занимался на дистанционке (дистанционное обучение - ред.). Ну и прибежала, быстро всё собрали... Всё побито: и окна, и стекла. И кот там остался Тимка", - рассказала женщина. Правительство Курской области сообщало, что утром в среду со стороны ВСУ обстрелян город Льгов. По данным врио губернатора Александра Хинштейна, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 43 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241225/lgov-1991227079.html

https://ria.ru/20241225/khinshteyn-1991220435.html

россия

курская область

льгов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, льгов, владимир путин, александр хинштейн, валерий герасимов, вооруженные силы украины