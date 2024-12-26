СК возбудил дело после обстрела Льгова со стороны ВСУ
СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ Льгова в Курской области
© РИА НовостиПоследствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
© РИА Новости
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту террористического акта во Льгове Курской области, который обстреляли ВСУ, сообщил СК РФ в Telegram-канале.
В среду врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал о четырех погибших мирных жителях после ракетной атаки ВСУ по Льгову. Пять человек, по его словам, госпитализированы.
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"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, совершивших террористический акт против мирного населения города Льгова Курской области (пункт "б" часть 3 статья 205 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
Следствием установлено, что 25 декабря 2024 года боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по Льгову, где находились мирные жители. Отмечается, что есть погибшие и раненые, существенные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.
В СК добавили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители ВФУ, причастные к этому преступлению.
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