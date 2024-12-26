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СК возбудил дело после обстрела Льгова со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:40 26.12.2024 (обновлено: 03:01 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/lgov-1991346876.html
СК возбудил дело после обстрела Льгова со стороны ВСУ
СК возбудил дело после обстрела Льгова со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024
СК возбудил дело после обстрела Льгова со стороны ВСУ
Уголовное дело возбуждено по факту террористического акта во Льгове Курской области, который обстреляли ВСУ, сообщил СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T00:40:00+03:00
2024-12-26T03:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
льгов
курская область
россия
александр хинштейн
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту террористического акта во Льгове Курской области, который обстреляли ВСУ, сообщил СК РФ в Telegram-канале. В среду врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал о четырех погибших мирных жителях после ракетной атаки ВСУ по Льгову. Пять человек, по его словам, госпитализированы. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, совершивших террористический акт против мирного населения города Льгова Курской области (пункт "б" часть 3 статья 205 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. Следствием установлено, что 25 декабря 2024 года боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по Льгову, где находились мирные жители. Отмечается, что есть погибшие и раненые, существенные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. В СК добавили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители ВФУ, причастные к этому преступлению.
https://ria.ru/20241225/khinshteyn-1991220435.html
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990487762.html
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происшествия, льгов, курская область, россия, александр хинштейн, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Льгов, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после обстрела Льгова со стороны ВСУ

СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ Льгова в Курской области

© РИА НовостиПоследствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту террористического акта во Льгове Курской области, который обстреляли ВСУ, сообщил СК РФ в Telegram-канале.
В среду врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал о четырех погибших мирных жителях после ракетной атаки ВСУ по Льгову. Пять человек, по его словам, госпитализированы.
Кадры из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
При обстреле Льгова погибли четыре человека
Вчера, 13:11
"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, совершивших террористический акт против мирного населения города Льгова Курской области (пункт "б" часть 3 статья 205 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
Следствием установлено, что 25 декабря 2024 года боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по Льгову, где находились мирные жители. Отмечается, что есть погибшие и раненые, существенные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.
В СК добавили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители ВФУ, причастные к этому преступлению.
Последствия обстрела со стороны ВСУ Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
После обстрела Рыльска завели дело о теракте
20 декабря, 17:50
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛьговКурская областьРоссияАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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