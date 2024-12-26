https://ria.ru/20241226/lgov-1991346876.html

СК возбудил дело после обстрела Льгова со стороны ВСУ

СК возбудил дело после обстрела Льгова со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024

СК возбудил дело после обстрела Льгова со стороны ВСУ

Уголовное дело возбуждено по факту террористического акта во Льгове Курской области, который обстреляли ВСУ, сообщил СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T00:40:00+03:00

2024-12-26T00:40:00+03:00

2024-12-26T03:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

льгов

курская область

россия

александр хинштейн

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991232642_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_fb9a0b5fb759e79e7dc7c347055bbac8.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту террористического акта во Льгове Курской области, который обстреляли ВСУ, сообщил СК РФ в Telegram-канале. В среду врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал о четырех погибших мирных жителях после ракетной атаки ВСУ по Льгову. Пять человек, по его словам, госпитализированы. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, совершивших террористический акт против мирного населения города Льгова Курской области (пункт "б" часть 3 статья 205 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. Следствием установлено, что 25 декабря 2024 года боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по Льгову, где находились мирные жители. Отмечается, что есть погибшие и раненые, существенные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. В СК добавили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители ВФУ, причастные к этому преступлению.

https://ria.ru/20241225/khinshteyn-1991220435.html

https://ria.ru/20241220/rylsk-1990487762.html

льгов

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, льгов, курская область, россия, александр хинштейн, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)