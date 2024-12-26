Ученые выяснят, причастен ли леопард к гибели собак в Приморье
Ученые выяснят, причастен ли леопард к гибели собак в трех поселках в Приморье
© ФотоДальневосточный леопард
© Фото
Дальневосточный леопард. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Специалисты дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье устанавливают возможную причастность редких дальневосточных леопардов к нападениям на собак в трех районах края, сообщил РИА Новости представитель дирекции.
Центр "Амурский тигр" ранее в четверг сообщил, что леопарды таскали домашних собак в селе Андреевка Хасанского района, селе Гранатовка Октябрьского района и селе Тихое Надеждинского района. Отмечалось, что была проведена эксгумация тел собак, исследованы следы от клыков, расстояние между ними, другие повреждения.
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"Специалисты "Земли леопарда" устанавливают степень возможной причастности дальневосточных леопардов к нападениям на собак в Приморском крае. По данным охотнадзора, единственным доказательством присутствия леопарда в селе Андреевка может служить один найденный след соответствующего размера в районе Рисовой Пади на границе с лесной зоной. По информации от охотнадзора, в черте села при этом также отмечены следы тигра разных размеров - возможно, что мамы с котятами", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что вблизи останков собаки в селе Андреевка представители охотнадзора четких следов хищника не нашли. В село Тихое Надеждинского района эксперты "Земли леопарда" прибудут для обследования места нападения. В селе Гранатовка будут установлены фотоловушки, там будут искать следы хищника.
В нацпарке добавили, что есть сомнения по поводу того, что именно леопарды причастны к гибели собак. Уточняется, что работу специалистов затрудняет отсутствие снега и четких следов, по которым можно было бы достоверно определить видовую принадлежность хищника.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.