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Ученые выяснят, причастен ли леопард к гибели собак в Приморье - РИА Новости, 26.12.2024
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06:16 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/leopard-1991358831.html
Ученые выяснят, причастен ли леопард к гибели собак в Приморье
Ученые выяснят, причастен ли леопард к гибели собак в Приморье - РИА Новости, 26.12.2024
Ученые выяснят, причастен ли леопард к гибели собак в Приморье
Специалисты дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье устанавливают возможную причастность редких дальневосточных леопардов к нападениям на собак в трех РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T06:16:00+03:00
2024-12-26T06:16:00+03:00
происшествия
надеждинский район
приморский край
хасанский район
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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Специалисты дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье устанавливают возможную причастность редких дальневосточных леопардов к нападениям на собак в трех районах края, сообщил РИА Новости представитель дирекции. Центр "Амурский тигр" ранее в четверг сообщил, что леопарды таскали домашних собак в селе Андреевка Хасанского района, селе Гранатовка Октябрьского района и селе Тихое Надеждинского района. Отмечалось, что была проведена эксгумация тел собак, исследованы следы от клыков, расстояние между ними, другие повреждения. "Специалисты "Земли леопарда" устанавливают степень возможной причастности дальневосточных леопардов к нападениям на собак в Приморском крае. По данным охотнадзора, единственным доказательством присутствия леопарда в селе Андреевка может служить один найденный след соответствующего размера в районе Рисовой Пади на границе с лесной зоной. По информации от охотнадзора, в черте села при этом также отмечены следы тигра разных размеров - возможно, что мамы с котятами", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что вблизи останков собаки в селе Андреевка представители охотнадзора четких следов хищника не нашли. В село Тихое Надеждинского района эксперты "Земли леопарда" прибудут для обследования места нападения. В селе Гранатовка будут установлены фотоловушки, там будут искать следы хищника. В нацпарке добавили, что есть сомнения по поводу того, что именно леопарды причастны к гибели собак. Уточняется, что работу специалистов затрудняет отсутствие снега и четких следов, по которым можно было бы достоверно определить видовую принадлежность хищника. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20241222/tigr-1990673662.html
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надеждинский район
приморский край
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Дарья Буймова
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происшествия, надеждинский район, приморский край, хасанский район
Происшествия, Надеждинский район, Приморский край, Хасанский район
Ученые выяснят, причастен ли леопард к гибели собак в Приморье

Ученые выяснят, причастен ли леопард к гибели собак в трех поселках в Приморье

© ФотоДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото
Дальневосточный леопард. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Специалисты дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье устанавливают возможную причастность редких дальневосточных леопардов к нападениям на собак в трех районах края, сообщил РИА Новости представитель дирекции.
Центр "Амурский тигр" ранее в четверг сообщил, что леопарды таскали домашних собак в селе Андреевка Хасанского района, селе Гранатовка Октябрьского района и селе Тихое Надеждинского района. Отмечалось, что была проведена эксгумация тел собак, исследованы следы от клыков, расстояние между ними, другие повреждения.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
В Приморье опровергли информацию о вышедшем к школе тигре
22 декабря, 06:44
"Специалисты "Земли леопарда" устанавливают степень возможной причастности дальневосточных леопардов к нападениям на собак в Приморском крае. По данным охотнадзора, единственным доказательством присутствия леопарда в селе Андреевка может служить один найденный след соответствующего размера в районе Рисовой Пади на границе с лесной зоной. По информации от охотнадзора, в черте села при этом также отмечены следы тигра разных размеров - возможно, что мамы с котятами", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что вблизи останков собаки в селе Андреевка представители охотнадзора четких следов хищника не нашли. В село Тихое Надеждинского района эксперты "Земли леопарда" прибудут для обследования места нападения. В селе Гранатовка будут установлены фотоловушки, там будут искать следы хищника.
В нацпарке добавили, что есть сомнения по поводу того, что именно леопарды причастны к гибели собак. Уточняется, что работу специалистов затрудняет отсутствие снега и четких следов, по которым можно было бы достоверно определить видовую принадлежность хищника.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Леопарды таскают собак в трех приморских селах
04:03
 
ПроисшествияНадеждинский районПриморский крайХасанский район
 
 
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