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Леопарды таскают собак в трех приморских селах - РИА Новости, 26.12.2024
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04:03 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/leopard-1991354176.html
Леопарды таскают собак в трех приморских селах
Леопарды таскают собак в трех приморских селах - РИА Новости, 26.12.2024
Леопарды таскают собак в трех приморских селах
Редчайшие дальневосточные леопарды, по предварительным данным, таскают собак в трех селах Приморья, сообщает центр "Амурский тигр". РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T04:03:00+03:00
2024-12-26T04:03:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Редчайшие дальневосточные леопарды, по предварительным данным, таскают собак в трех селах Приморья, сообщает центр "Амурский тигр". "Собаку в Андреевке Хасанского района и еще несколько собак в других местах задавил леопард. В Андреевке все произошло 22 декабря… Удалось найти один след. Его размер и форма говорят о том, что это не тигр", - говорится в сообщении. Отмечается, что также на леопарда указывает тот факт, что собаку не сняли с цепи вместе с ошейником, как сделал бы тигр, то есть хищник гораздо слабее тигра. Центр отмечает, что 6 декабря амурский тигр попал на камеры видеонаблюдения у базы отдыха "Ривьера", зверь прошел мимо, случаев нападения на собак не отмечено. Леопарда заметили на улице Рисовой 21 декабря, и 22 декабря произошло нападение на собаку. "Проверены сообщения о конфликтных ситуациях в селе Гранатовка Октябрьского района Приморского края. Как установлено по следам, там тоже "орудует" леопард. За три дня он утащил трех собак. Еще три собаки стали жертвами леопарда в селе Тихое Надеждинского района Приморского края. Чтобы установить, что это точно был леопард, в том числе была проведена эксгумация тел собак, исследованы следы от клыков, расстояние между ними, другие повреждения", - сообщает центр. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20241222/tigr-1990673662.html
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приморский край, хасанский район, октябрьский район, общество
Приморский край, Хасанский район, Октябрьский район, Общество
Леопарды таскают собак в трех приморских селах

Центр "Амурский тигр": дальневосточные леопарды таскают собак в трех селах

© Земля леопард/TelegramДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Земля леопард/Telegram
Дальневосточный леопард. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Редчайшие дальневосточные леопарды, по предварительным данным, таскают собак в трех селах Приморья, сообщает центр "Амурский тигр".
"Собаку в Андреевке Хасанского района и еще несколько собак в других местах задавил леопард. В Андреевке все произошло 22 декабря… Удалось найти один след. Его размер и форма говорят о том, что это не тигр", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что также на леопарда указывает тот факт, что собаку не сняли с цепи вместе с ошейником, как сделал бы тигр, то есть хищник гораздо слабее тигра.
Центр отмечает, что 6 декабря амурский тигр попал на камеры видеонаблюдения у базы отдыха "Ривьера", зверь прошел мимо, случаев нападения на собак не отмечено. Леопарда заметили на улице Рисовой 21 декабря, и 22 декабря произошло нападение на собаку.
"Проверены сообщения о конфликтных ситуациях в селе Гранатовка Октябрьского района Приморского края. Как установлено по следам, там тоже "орудует" леопард. За три дня он утащил трех собак. Еще три собаки стали жертвами леопарда в селе Тихое Надеждинского района Приморского края. Чтобы установить, что это точно был леопард, в том числе была проведена эксгумация тел собак, исследованы следы от клыков, расстояние между ними, другие повреждения", - сообщает центр.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
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