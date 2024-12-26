https://ria.ru/20241226/leopard-1991354176.html

Леопарды таскают собак в трех приморских селах

Леопарды таскают собак в трех приморских селах - РИА Новости, 26.12.2024

Леопарды таскают собак в трех приморских селах

Редчайшие дальневосточные леопарды, по предварительным данным, таскают собак в трех селах Приморья, сообщает центр "Амурский тигр". РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T04:03:00+03:00

2024-12-26T04:03:00+03:00

2024-12-26T04:03:00+03:00

приморский край

хасанский район

октябрьский район

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939255156_0:178:824:642_1920x0_80_0_0_87afca5e07f051666d35e89fdac683ea.png

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Редчайшие дальневосточные леопарды, по предварительным данным, таскают собак в трех селах Приморья, сообщает центр "Амурский тигр". "Собаку в Андреевке Хасанского района и еще несколько собак в других местах задавил леопард. В Андреевке все произошло 22 декабря… Удалось найти один след. Его размер и форма говорят о том, что это не тигр", - говорится в сообщении. Отмечается, что также на леопарда указывает тот факт, что собаку не сняли с цепи вместе с ошейником, как сделал бы тигр, то есть хищник гораздо слабее тигра. Центр отмечает, что 6 декабря амурский тигр попал на камеры видеонаблюдения у базы отдыха "Ривьера", зверь прошел мимо, случаев нападения на собак не отмечено. Леопарда заметили на улице Рисовой 21 декабря, и 22 декабря произошло нападение на собаку. "Проверены сообщения о конфликтных ситуациях в селе Гранатовка Октябрьского района Приморского края. Как установлено по следам, там тоже "орудует" леопард. За три дня он утащил трех собак. Еще три собаки стали жертвами леопарда в селе Тихое Надеждинского района Приморского края. Чтобы установить, что это точно был леопард, в том числе была проведена эксгумация тел собак, исследованы следы от клыков, расстояние между ними, другие повреждения", - сообщает центр. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.

https://ria.ru/20241222/tigr-1990673662.html

https://ria.ru/20241219/tigr-1990039085.html

приморский край

хасанский район

октябрьский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

приморский край, хасанский район, октябрьский район, общество